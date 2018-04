Felháborító a beregszászi templomot ért támadás

2018. április 27. 22:25

Megdöbbentő és felháborító a beregszászi református templomot csütörtök hajnalban ért támadás, amelynek során ismeretlen tettesek megrongálták a városközpontot ékesítő épület falát, „festékkel meggyalázva egy szent helyet” és a helyi magyar közösségi élet fontos központját – hangsúlyozta a Miniszterelnökség az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A közleményben, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a tárca nemzetpolitikáért felelős államtitkára jegyez, aggasztónak nevezték, hogy a kárpátaljai magyarságnak az utóbbi hónapokban atrocitások sorozatát kell elszenvednie, a legsúlyosabb ezek közül a KMKSZ-székház felrobbantása volt.

Úgy fogalmaztak: a csütörtök éjjeli támadás a helyi magyar egyházi élet fontos helyszínét érte, megsértve azt a vallási toleranciát, amely a Kárpátalján élőket mindig is jellemezte. A támadással az elkövetők nemcsak „a helyi magyar és református közösséget gyalázták meg”, hanem egyúttal azt a több mint két éve tartó, nagyszabású felújítási munkát is semmibe vették, amely jelenleg tart a templomban azért, hogy az a jövőben is az egyházi és közösségi élet méltó központja és a város ékessége legyen – tették hozzá.

Közölték: a magyar kormány szolidáris a kárpátaljai magyar közösséggel és elvárja az ukrán hatóságoktól, hogy minél előbb derítsék fel a támadás hátterét, találják meg az elkövetőket, és tegyenek meg mindent a hasonló esetek megelőzéséért és a kárpátaljai magyar közösség biztonságának garantálásáért.

A templom rongálásáról a város polgármestere közösségi oldalán is beszámolt:

hirado.hu - MTI