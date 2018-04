Megerősítette a brit adósosztályzatokat az S&P és a Fitch

2018. április 28. 10:10

Megerősítette Nagy-Britannia államadós-besorolásait a Standard & Poor's és a Fitch Ratings, de mindkét hitelminősítő érvényben hagyta a brit osztályzatokat terhelő, leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást, és egyaránt a brit EU-tagság megszűnésével járó kockázatokra hívta fel a figyelmet.

A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális adósminősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings) és a Fitch azonos, "AA" szintű - a lehetséges legjobb "AAA" minősítéstől két fokozattal elmaradó - osztályzattal tartja nyilván a hosszú lejáratú brit szuverén adósságot.



Az S&P Global Ratings a besorolás megerősítéséhez fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett elemzésében közölte: leminősítheti a brit államadós-osztályzatot, ha úgy érzékeli, hogy növekszik a rendezetlen Brexit kockázata.



A cég saját definíciója szerint a brit EU-tagság rendezetlen megszűnését az jelentené, ha Nagy-Britannia kilépése után a brit gazdaság feldolgozóipari és szolgáltatási ágazatai nem férnének hozzá a kulcsfontosságú európai piacokhoz, vagy ha olyan vámjellegű és egyéb akadályok emelkednének eléjük, amelyek csökkentenék versenyképességüket.



Az S&P Global Ratings szerint e forgatókönyv megvalósulásának komoly következményei lennének a brit gazdaságra, elsősorban a jövedelmi szintekre és a növekedési kilátásokra, valamint a brit gazdaság munkaerő- és tőkevonzó képességére gyakorolt hatások révén.



A cég kiemeli, hogy a brit hazai össztermék (GDP) reálértéken számolt növekedési üteme máris lassul, és elmarad más fejlett ipari gazdaságokétól. A brit gazdaság növekedési üteme 2016-ban 1,9 százalék, 2017-ben 1,8 százalék volt, jóllehet a 2013-2015 közötti időszakban éves átlagban elérte a 2,5 százalékot.



Mindeközben az euróövezet és annak legnagyobb gazdasága, Németország egyaránt 2,5 százalékos növekedést produkált tavaly - hangsúlyozza a Standard & Poor's minősítési részlegének elemzése.



A brit statisztikai hivatal (ONS) éppen pénteken közzétett előzetes becslése szerint a brit gazdaság teljesítménye az idei első negyedévben mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest.



Ez meredek lassulás, ugyanis a tavalyi negyedik negyedévben 0,4 százalékos GDP-növekedést mértek Nagy-Britanniában.



Az ONS hangsúlyozta pénteki becslésében, hogy 2012 negyedik negyedéve óta, vagyis több mint öt éve nem volt olyan lassú a brit gazdaság növekedése, mint az idei év elején.



A Fitch Ratings, amely szintén péntek éjjel jelentette be Londonban a brit államadós-besorolás megerősítését változatlan negatív kilátással, ehhez fűzött elemzésében közölte: az "AA" osztályzat a cég azon alapeseti feltételezésére alapul, hogy a brit EU-tagság jövő márciusban esedékes megszűnése utáni átmenet zökkenőmentes lesz, és ebben az átmeneti időszakban Londonnak és az Európai Uniónak sikerül egyezségre jutnia a jövőbeni kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok keretrendszeréről.



A Fitch alapeseti előrejelzése azt is valószínűsíti, hogy az átmeneti időszak lejárta után, 2021-től szabadkereskedelmi megállapodás lép életbe az EU és Nagy-Britannia között.



A brit szuverén osztályzat negatív kilátása ugyanakkor azt jelzi, hogy a hitelminősítő megítélése szerint továbbra is fennáll - jóllehet az eddig elért megállapodás-tervezetek révén csökkent - a brit EU-tagság felfordulásokat okozó, viszályokkal kísért, a brit kereskedelemre, beruházásokra és gazdasági kilátásokra rövid és középtávon negatív következményekkel járó rendezetlen megszűnésének kockázata.



A Fitch Ratings is közölte, hogy e forgatókönyv megvalósulása esetén leminősítheti a brit szuverén besorolást.



A brit államadósságot a három nagy hitelminősítő közül már egyik sem tartja nyilván a lehetséges legjobb "AAA/Aaa" osztályzattal.



A Standard & Poor's 2016 nyarán, néhány nappal a brit EU-tagságról tartott - a kilépést pártolók által szűk, 51,9 százalékos többséggel megnyert - népszavazás után, a Fitch Ratings és a Moody's Investors Service már jóval korábban megvonta Nagy-Britanniától ezt az elit besorolást.



A Moody's jelenleg érvényes "Aa2" brit osztályzata azonos az S&P és a Fitch "AA" besorolásával.

MTI