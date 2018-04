Kongresszust tart a Jobbik, hogy rendet tudjon tenni

2018. április 28. 11:27

A Jobbik mai kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. A végeredmény alapján az is megjósolható, hogy májusban az elnökség által támogatott, Vona Gábor örökségéhez hű Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton párosa vagy Toroczkai László esélyesebb-e a párt élére.

Talán az elnök személye még nem dől el a Jobbik mai kongresszusán, de az biztosan kiderül, támogatják-e a jelenlegi vezetés által szorgalmazott elnök-elnökhelyettesi rendszert, és módosul-e emiatt a párt alapszabálya. A szavazással egyébként közvetve az is kirajzolódhat, hogy a delegáltak Toroczkai Lászlót, Ásotthalom polgármesterét, a Jobbik alelnökét vagy Sneider Tamás jelenlegi alelnök és Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettes kettősét tartanák-e megfelelőbbnek a párt élén.

Vona Gábor, az országgyűlési választáson alulmaradt Jobbik elnöke vezetői posztjáról, majd mandátumáról is lemondott, emiatt a május 12-i tisztújító kongresszusán új elnököt választ a párt. A Jobbik elnöksége az említett Sneider–Gyöngyösi párost támogatja, korábban a társelnöki szisztémát találták ki számukra. Ez azonban a regionális igazgatóknál nem várt ellenállásba ütközött, ezért ma már az elnök-elnökhelyettesi rendszerről dönt a tagság. Sneiderék mellett jelölteti magát az elnöki posztra Toroczkai is. Ha pedig a kongresszus ma utat enged a kettős vezetésnek, az jelentheti azt, hogy Sneidernek és Gyöngyösinek áll a zászló, az alapszabály-módosítás elutasítása ezzel szemben azt mutathatja, hogy az ásotthalmi polgármestert szívesebben látnák a Jobbik élén.

Sneider, Vona és az ásotthalmi polgármester egy régi képen – az a párt és az az egység már a múlté Fotó: Mirkó István

A Jobbik belső köreiből kiszivárgott információk szerint Toroczkai indulását eleinte nem vették komolyan Vonáék, mára azonban a párton a pánik és a kétségbeesés lett úrrá, mivel a tagság berkein belül folyamatosan nő Ásotthalom polgármesterének támogatottsága. Sneiderrel és Gyöngyösivel szemben Toroczkai egyesével keresi fel a Jobbik megyei szervezeteit, hogy ismertesse velük a programját, „amellyel győzelemre vezetné a nehéz helyzetbe került közösséget”. Sikerének bizonyítéka, hogy még a pártvezetés belső számításai szerint is több kerületben egyértelműen nyerésre áll, de a vidéki alapszervezetek jelentős része is támogatná Toroczkai elképzeléseit a Jobbik megújítására, és ezzel együtt a jelenlegi alelnök elnökké választását. A két legerősebb megye Baranya és Csongrád, sőt mára több regionális vezető is nyíltan vállalja, hogy támogatja Toroczkait.

A Jobbik frakciójában sincs már meg az egység Sneiderék mögött. Forrásaink állítják, többen is vannak, akik már nyíltan Toroczkai felé húznak. A felfokozott idegesség tehát nem ok nélküli, hiszen ha Toroczkait választják a Jobbik elnökének, jelentősen gyengülhet a jelenlegi pártvezetés befolyása. Utóbbi mindenesetre támogatja Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont, ahogy Vona Gábor és hívei a Facebookon is erről biztosították őket.

Az mindenesetre látszik, hogy Vonáék nem számoltak Toroczkai növekvő támogatottságával, így most gyakorlatilag bármire képesek azért, hogy azokat tartsák hatalmon, akik az elmúlt években irányították a pártot és felügyelték a pénzügyeket. Hogy a lehető legjobban kijöjjenek egy esetleges, számukra vesztes helyzetből, már a Vona által korábban alkalmazott, három alelnök kizárására vonatkozó elnöki vétót is eltörölnék. Attól tartanak ugyanis, ha Toroczkai lenne az Jobbik elnöke, ő is élne a vétójogával, és a vonaista vonalnak nem lenne esélye arra, hogy maradjon embere a párt felső vezetésében.

Információink szerint Sneider előszeretettel osztogatja a pozíciókat a Jobbikban, ami fokozza a párton belüli megosztottságot. Varga-Damm Andrea például frakcióvezető-helyettes lenne, ami már azért is megosztja a választáson legjobban szereplő ellenzéki formációt, mert Simicska Lajos bizalmasa, és listán újoncként is az előkelő 5. helyet kapta. Ráadásul Varga-Dammot eredetileg alelnöknek tették volna meg, de ez a párton belül olyan felháborodást váltott ki, hogy Sneiderék beérték a frakcióvezető-helyettesi tisztséggel.

Budaházy nem lett fideszes Nem vagyok pártember, nem tudom elképzelni magam a Jobbikban – nyilatkozta a PestiSrácoknak Budaházy György. A nemzeti radikálisok emblematikus alakját azután kérdezte a portál, hogy a Jobbik elnöki posztjára bejelentkezett Toroczkai Lászlót megtámadta a párt Vonához hű hátországa, mondván: megválasztása esetén együtt dolgozna Budaházyval, aki pedig dicsérte a Fidesz politikáját. Az érintett kiemelte: „Nem lettem fideszes, csak elismerem, hogy Orbánnak van pár jó lépése. Azt meg, hogy 1990 óta csak rosszabb kormányaink voltak, senki nem cáfolta eddig, mert nem is lehet.”

