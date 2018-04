NB I - Debrecenben győzött a Vasas

2018. április 28. 19:34

Debrecenben győzött 3-2-re a kiesés elől menekülő Vasas a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati játéknapján.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Debreceni VSC-Vasas 2-3 (0-2)



Nagyerdei Stadion, 3214 néző, v.: Kassai

gólszerző: Tabakovic (81., 84.), illetve Egerszegi (9., 24.), Benes (51.)

sárga lap: Filip (51.), Tőzsér (57.), illetve Ristevski (8.), Ádám (43., 76.), Vida (47.), Vogyicska (90.)

piros lap: Ádám (76.)



DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (Tabakovic, 57.) - Jovanovic, Filip, Tőzsér, Soós - Könyves (Takács, 15.), Mengolo (Tisza, 52.)



Vasas: Nagy G. - Burmeister, James, Benes - Szivacski (Vogyicska, 58.), Vida, Egerszegi, Ristevski (Vaskó, 80.), Hangya - Ádám, Barczi (Pavlov, 88.)



Hamar vezetéshez jutott a kiesés elől menekülő Vasas, amely egy perc alatt kétszer is bevette a hazaiak kapuját. Ristevski találatát les miatt még nem adta meg a játékvezető, de a következő támadásból Egerszegi már érvényes gólt szerzett. A középpályás negyedóra elteltével ismét eredményes volt. A DVSC nem találta a játék ritmusát, szinte semmi veszélyt nem jelentett a vendégek kapujára.



A második félidő elején tovább növelte előnyét a Vasas, amely az utolsó negyedórára emberhátrányba került - Ádám a második sárga lapját is megkapta -, és az addig teljesen kilátástalanul játszó DVSC "vérszemet kapott". A csereként beállt Tabakovic három perc alatt két gólt is szerzett, egyenlíteni azonban már nem tudott a Loki.

