NB I - Vereséggel mutatkozott be a DVTK új edzője

2018. április 28. 19:42

Az Újpest 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a vendégcsapatban így vereséggel mutatkozott a hétfőn kinevezett új vezetőedző, Fernando.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)



Szusza Ferenc Stadion, 2862 néző, v.: Iványi

gólszerző: Novothny (18.)

sárga lap: Lipták (31.)



Újpest FC: Pajovic - Balázs B. Litauszki, Kálnoki Kis, Burekovic - Pauljevic (Mohl, 92.), Nagy D. (Cseke, 89.), Onovo, Zsótér (Szűcs K., 59.), Nwobodo - Novothny



Diósgyőr: Antal - Vela, Karan, Lipták (Eperjesi, a szünetben), Tamás M. - Kocsis G., Busai (Szarka Á., 57.), Ternován (Óvári, 72.) - Bacsa, Makrai, Joannidisz



Lendületesen kezdett az Újpest, amely negyedik nagy helyzetéből megszerezte a vezetést: a 18. percben Novothny Soma védőit megelőzve közelről fejelt a diósgyőri kapuba. Az újpesti támadó - aki korábban megfordult a DVTK-ban is - 16. alkalommal volt eredményes a bajnoki szezonban. A folytatásban kiegyenlítődött a játék képe, de nagy helyzetre sokáig kellett várni: az első félidő ráadásában az újpesti kapus, Filip Pajovic egy akción belül kétszer is védett.



A hátrányban lévő diósgyőriek a második félidőben bátrabb támadójátékot vállaltak fel, ennek érdekében taktikai hadrendet is váltottak. Az újpestiek viszont az esetek többségében a kaputól távol tartották a vendégeket, így nem változott az eredmény.



A DVTK a szezonban csak egy pontot szerzett az Újpest elleni három összecsapáson, utóbbiak viszont hetet. A diósgyőriek legutóbb március elején nyertek bajnoki mérkőzést, azóta két döntetlen mellett az ötödik vereségüket szenvedték el.

MTI