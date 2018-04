NB I - Legyőzte az éllovas Videotont a Paks

2018. április 28. 19:46

A Paks hazai pályán nyert az éllovas Videoton ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában.

A tolnai csapat egy hete a Ferencváros otthonában döntetlent játszott, így az aktuális éllovasok ellen négy pontot gyűjtött. A Videoton nyolc veretlenül megvívott mérkőzés után kapott ki a bajnokságban.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Paksi FC-Videoton FC 1-0 (0-0)



Paks, 2000 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Haraszti (67.)

sárga lap: Gévay (55.), Szabó J (72.), illetve Pátkai (18.), Juhász (58.), Nikolov (91.)



Paks: Rácz G. - Fejes, Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Haraszti (Hajdú, 89.), Kecskés T., Simon Á., Bertus, Hahn (Szakály D., 82.) - Simon A. (Bartha, a szünetben)



Videoton: Kovácsik - Nego, Juhász, Fiola, Stopira - Kovács (Tamás, 82.), Pátkai (E. Hadzic, 79.), A. Hadzic (Nikolov, 40.) - Huszti - M. Scepovic, S. Scepovic



Az első 25 percben a Videoton nagy mezőnyfölényben játszott, de a betömörülő Paks szervezetten védekezett, a vendégek akcióiból pedig hiányzott a lendület és a váratlan megoldás, így nem alakult ki helyzet. A támadásépítésben sokáig nem túl vállalkozó kedvű hazai csapat szűk félóra elteltével tudta először a Videoton kapuja előtt tartani a labdát, és nem sokkal később már a félidő legnagyobb lehetőségét alakította ki: Haraszti szép csellel játszotta tisztára magát a tizenhatoson belül és a bal alsó sarok irányába tekert, de Kovácsik szép vetődéssel védett. A szünet előtt cserére kényszerült a Videoton, a szerelésnél megsérült Hadzic helyére Nikolov állt be.



Kiegyenlítettebb futballt hozott a második félidő, de szabálytalanságok miatt sok volt a játékmegszakítás. Bő húsz perc elteltével a Paks szerzett vezetést: egy gyors kontratámadásnál a hátráló Fiola elcsúszott, majd a hazaiak egymás után kétszer próbálkozhattak kapura lövéssel, elsőre Kovácsik nagy bravúrral védett, másodjára Haraszti nem hibázott. A folytatásban nem változott a játék képe, a Videoton nem tudott zavart okozni a hazai tizenhatoson belül. Összességében a Paks futballozott kapura veszélyesebben, több helyzetet is kialakított, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

MTI