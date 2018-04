Jégkorong-vb - 15,8 másodpercen múlt a feljutás

2018. április 28. 23:09

A magyar válogatott nem jutott fel a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, miután a szombati zárómérkőzésen kétgólos előnyét eladva, szétlövés után 3-2-re kikapott a brit együttestől. A világelittől 15,8 másodperc választotta el a házigazdát.

Eredmény, 5. (utolsó) forduló:

Nagy-Britannia - Magyarország 3-2 (0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0) - szétlövés után



gólszerzők: Dowd (51.), Farmer (60.), illetve Bodó (4.), Erdély (42.)



A játéknap előtti 24 lehetséges variáció kettőre szűkült: amennyiben Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese rendes játékidőben győz, úgy a kazahokkal együtt kivívja a feljutást, míg brit pontszerzés esetén a harmadik vonalból érkezett szigetországiak és a korábban a szlovénokkal rendkívül kiélezett meccset vívó olaszok lehetnek ott jövőre az A csoportban.



Sokáig úgy tűnt, a magyar keretből könyökproblémái miatt ezúttal is hiányozik majd Sofron István, ám végül ő is mezt húzott. A kapuban változatlanul Vay Ádám állt.



A találkozó előtt kifestve, mezekben, sálakban, énekelve érkeztek a drukkerek, s bár mintegy nyolcszáz brit szurkoló buzdította sajátjait, a lelátó nagy része piros-fehér-zöldben pompázott.



Két perc elteltével emberelőnybe került a magyar együttes, s élt is a lehetőséggel: Bodó Christopher pofozta közelről a pakkot a brit kapuba. Nem sokkal később Garát Zsombornak kellett a büntetőpadra ülnie, de sikerült kivédekeznie a hátrányt. A csaknem teljesen megtelt lelátóról - a tornán csúcsot jelentő 7870 néző volt a Papp László Budapest Sportarénában - folyamatosan szólt a britek szurkolása, ám ez csak nagy ritkán szűrődött át a lelkes magyarok hangzavarán. Ebben a periódusban a britek kísérleteztek többet, ám a nagyobb védéseket Ben Bownsnak kellett bemutatnia. A kiegyenlített harmad végét megnyomta a magyar együttes, de a szünet előtt nem változott az eredmény.



A második húsz percben is rendkívül koncentráltan kezdtek a magyarok, felfogásukon érződött a csapat vb-mottója, az "Itt és most". A találkozó felénél a brit kapu elmozdulása miatt kellett rövid szünetet tartani, majd magyar fór kavarta fel a kevés helyzet okozta "állóvizet", a drukkerek tovább biztatták a válogatottat. A két percben nem tudott betalálni Jarmo Tolvanen együttese, de uralta a játékot, s többször is csak kevés hiányzott a nagy helyzet kialakításához előnyben és azonos létszámnál is. Technikai kisbüntetés nyomán újabb magyar fór következett, s bár a nézőtérről szólt a "Harcoljatok!", ezúttal sem érkezett a gól, míg a túloldalon Vaynak kellett nagyot védenie. A harmad végén lelassult a játék, a szünet előtti három percben emberelőnybe kerültek a britek a játék késleltetése miatt, de a hátrányt különösebb izgalom nélkül kivédekezte a házigazda.



Így egygólos magyar előnnyel fordultak a felek a záró felvonásra, ám alig két perccel később már 2-0 állt az óriáskivetítőn: Hári János kényszerítőzött Erdéllyel, aki közelről nem hibázott. A játékvezetők hosszasan visszanézték az esetet, mert a pakk Erdély jobb válláról került a kapuba, ám végül megadták a találatot. A gól nem fogta meg a briteket, sőt, magukra találva szinte letáboroztak a magyar kapu előtt, ezt időnként veszélyes magyar kontrák szakították meg.



Az utolsó tíz perchez közeledve a nagy védéseket bemutató Vay Ádámot éltette a publikum, ám Robert Dowd lövésénél kiszolgáltatott helyzetben már ő sem tudott menteni, így szépítettek a britek. Stipsicz Bence kiállítása alatt öt a négy ellen támadhattak a szigetországiak, ám sikerült ezt kivédekezni.



A vb utolsó öt percét újabb Vay-védés vezette fel, a szurkolók pedig az egész csarnokban felállva biztatták az együttest. A hajrában mindkét csapatnál sok volt a technikai hiba, a tét rányomta bélyegét a játékra. Három és fél percen belül Varga Arnoldot küldték ki akadályozásért, kisvártatva pedig Hári végezhetett el büntetőt, ám a kapus védett. Ez "meccskorong" volt. Zengett a "Harcoljatok!", a magyarok pedig mindent beleadva kivédekezték a hátrányt.



Az utolsó percben kapus nélkül támadtak a britek, s 15,8 másodperccel a vége előtt egyenlítettek Robert Farmer góljával. Bár a hátralevő időben volt helyzete a házigazdának, nem tudta értékesíteni. A vb első három a három elleni hosszabbítása következett, ez pedig a britek és olaszok feljutását jelentette. A magyarok hajszál híján hazai pályán vívták ki, hogy 2009 és 2016 után újra az A csoportban szerepeljenek.

A második brit gól a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság Magyarország - Nagy-Britannia mérkőzésén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 28-án. MTI Fotó: Czagány Balázs



A ráadásban a magyarok sorra dolgozták ki a helyzeteket, de nem éltek velük. A szétlövésben Erdély, Sarauer Andrew, Sebők Balázs, valamint Hári is hibázott, Bodó értékesítette lehetőségét, míg a túloldalt Farmer, Ben O'Connor jól célzott, Liam Kirk és Dowd próbálkozását hárította Vay, így a britek nyerték a párharcot.



Az első két helyen zárt brit és olasz válogatott feljutott a 16 csapatos elitbe, amelynek küzdelmeit Pozsonyban és Kassán rendezik, az utolsó lengyel csapat pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.



A britek azt a bravúrt vitték végbe, hogy két év alatt két osztály ugrottak, és most 24 év után szerepelhetnek ismét a legjobbak között.



A szombaton zárult kaunasi divízió I/B vb-ről a házigazda litvánok jutottak a divízió I/A-ba.



A világbajnokság végeredménye:

1. (és feljutott) Nagy-Britannia 11 pont

2. (és feljutott) Olaszország 9

3. Kazahsztán 9

4. MAGYARORSZÁG 7

5. Szlovénia 6

6. (és kiesett) Lengyelország 3



Pontazonosságnál egymás elleni eredmény rangsorolt.



Korábban:

Kazahsztán-Lengyelország 6-1 (2-0, 2-1, 2-0)

Olaszország-Szlovénia 4-3 (1-1, 2-2, 1-0)

MTI