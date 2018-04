Jégkorong-vb - a britek tudtak még jobbak lenni

2018. április 29. 00:11

Jarmo Tolvanen, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a tornagyőztes britek az egész heti jó teljesítményüknél is jobbak tudtak lenni a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság szombati zárómérkőzésén.

"Remek hangulatú, de őrült torna volt, bármelyik mérkőzésen megtörténhetett bármi. Ahogy minden csapatnak, nekünk is voltak jó és rossz pillanataink egyaránt" - értékelt a szakvezető. - "Nagy-Britannia az egész tornán jól teljesített, s ma este sajnos bebizonyították, hogy tudnak még jobbak lenni."



A magyarok a harmadik harmad elején két góllal vezettek, így közel álltak hozzá, hogy megszerezzék a feljutáshoz szükséges három pontot, ám a britek 15,8 másodperccel a vége előtt egyenlítettek, majd az immár tét nélküli szétlövést is megnyerték, így az olaszokkal együtt jutottak fel a világelitbe.



Az MTI kérdésére, hogy miért nem kért időt az utolsó két percben az ismétlődő brit rohamok megszakítására, azt felelte: "mivel vezetett a csapat, az volt a helyes, amit tettem. Előnyben semmiképp nem volt szabad ellőni az időkérést."



A saját sorsáról elmondta, egyéves szerződése lejár, két-három hét pihenés után meglátja majd.



A válogatott jövőjéről úgy fogalmazott, a mostani torna egy út első lépése volt, és sok ígéretes fiatal van a csapat közelében, akik a mostani játékosokhoz hasonló szép pillanatokkal örvendeztethetik majd meg a szurkolókat.



"Egészen hihetetlen, ami történt. Nem kezdtünk jól, de utána már úgy játszottunk, ahogy tudunk. A védekezésre koncentráltunk, próbáltuk fizikai irányba vinni a játékot, és káoszt teremteni a kapu előtt" - értékelt a vb-győztes, tavaly még egy osztállyal lejjebb szerepelt britek szövetségi kapitánya, Peter Russell. Leszögezte, szerencse nélkül nem lehet megnyerni egy ilyen kiélezett összecsapást, s ez ezúttal mellettük állt.



"Őrületes, ami történt velünk a héten. Azért jöttünk ide, hogy jót játsszunk és jól érezzük magunkat, s ez megvalósult, jó meccseink voltak, és aranyérmet nyertünk. Nagyon ritkán, de az álmok valóra tudnak válni... Szürreális érzés, egyelőre nem tudunk mit kezdeni vele" - fejtette ki.



A rendes játékidőben büntetőt hibázó Hári János szerint érezhető volt, hogyha a kétgólos hátrányban lévő ellenfél lő egy gólt, akkor nagyon szoros lesz a vége.



"Ez egy ilyen vb volt, nem volt szerencsénk. A kipattanók, a lecsorgók minden ellenfelünknek befelé mentek" - hangsúlyozta a támadó. Hozzátette: abban az esetben persze, ha a végén azt a 15,8 másodpercet letudják kapott gól nélkül, akkor a meccs végén egészen máshogy és másról beszélhettek volna.



"Így elrontani egy ilyen jó meccset" - kesergett Sebők Balázs, aki az egész vb-t tekintve a magyarok legjobbja volt. A csatár kiemelte: kétgólos előny után számára érthetetlen okból a magyar csapat elkezdett "pánikolni", amivel felhozta az ellenfelét.



"Nem is értem. Ilyen kevéssel a siker, a feljutás előtt hogyan tudtunk elbukni" - nyilatkozta Galló Vilmos, aki azt is hangsúlyozta, hogy "ráadásul mindez hazai pályán, ilyen fantasztikus szurkolás előtt" történt meg velük.



"Olyan szerencsétlenül alakult ez az egész. Az utolsó tíz percben sokkal egyszerűbben kellett volna játszanunk" - árulta el Szirányi Bence. A szintén védő Stipsicz Bence hozzátette: a harmadik húsz percben nagyon sokat volt a játék a magyar harmadban, ami "megbosszulta magát".



A második magyar gól szerzője, Erdély Csanád elmondta: a találkozón mindkét csapatnak voltak helyzetei, és ahogy a magyarok, úgy a britek is nyerhettek volna már a rendes játékidőben, ami végül 2-2-vel zárult.



"Persze az, hogy így alakult a vége, hidegzuhanyként ért minket" - árulta el. A csatár szerint végre egyszer nekik "klappolt a többi eredmény", és így az utolsó mérkőzésen csak és kizárólag a saját kezükben volt a sorsuk.



"Nekem új ez az érzés, hogy ilyen közel voltunk a feljutáshoz, de nem jött össze. Biztos időre lesz szükségem, amíg feldolgozom" - nyilatkozta Erdély.



Vas János úgy fogalmazott: a hoki gyors játék, bármikor gól születhet, akár még olyan gyenge lövésből is, amiből szépítettek a britek.



"Ádinak azonban ettől függetlenül is jár a gratuláció, nagyon jól védett egész végig" - utalt Vay Ádámra, a magyarok kapusára a csapat rutinos kapitánya. Hozzátette: sajnos az első gól után a britek lendületbe jöttek, a végén pedig szerencséjük is volt az egyenlítésnél.



Az első két helyen zárt brit és olasz válogatott feljutott a 16 csapatos elitbe, amelynek küzdelmeit Pozsonyban és Kassán rendezik, az utolsó lengyel csapat pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.

Vay a legjobb kapus, Sebők az álomcsapatban

Vay Ádám lett a legjobb kapus a szombaton zárult budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, amelynek álomcsapatában helyet kapott a magyar válogatott csatára, Sebők Balázs is.

A minden idők talán legszorosabb és legkiegyenlítettebb divízió I/A-s világbajnokságán a versenyigazgatóság döntése nyomán a legjobb védő a brit Ben O'Connor, a legjobb csatár pedig a szlovén Jan Urbas lett. A vb legponterősebb játékosa a kazah Roman Sztarcsenko volt, aki hat gólja mellett két asszisztot jegyzett.



A média képviselőinek szavazatai alapján a torna legértékesebb játékosa a brit Brett Perlini volt, míg a torna álomcsapatában a kapus Vay, a két védő O'Connor és a szlovén Sabahudin Kovacevic, a három csatár pedig Perlini, Sztarcsenko és Sebők lett.

MTI