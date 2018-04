A hatvanas éveket idézi meg a Skanzen Majális

2018. április 29. 00:21

A hatvanas-hetvenes évek mindennapjaiba, a szórakozás és kikapcsolódás könnyed formáiba is belekóstolhatnak a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum látogatói április 30-án és május elsején.

A Skanzen Majális rendezvényét a múzeum saját, Hé’67! A világ, amelyben a Múzeum született című kiállítása ihlette – áll az intézmény közleményében.

A Kádár-korszak világát megidézve a közönség az átváltoztató szalonban kipróbálhatja a hatvanas évek smink és hajtrendjeit, de tánciskola is segíti az időutazást. Koncertet ad a korszak hangzásvilágára építő The Qualitons zenekar és Németh Juci, de fellép Tolcsvay László, a beatgeneráció ismert egyénisége és az FG-4 zenekar is.

A hatvanas-hetvenes évek kétarcúságát az április 30-án megrendezett szakmai beszélgetések hozzák közelebb. A korszakot megelevenítő filmklubban filmhíradókat, Sára Sándor és Gazdag Gyula filmeket vetítenek, majd Gelencsér Gábor filmesztétával lesz beszélgetés a korszak filmművészetéről és a magyar film megújulásának műhelyéről, a Balázs Béla Stúdióról.

A hatvanas évek divatjáról, a nőideál változásáról, a konfekcióról Simonovics Ildikó művészettörténész és a Clara Rotschild ruhaszalon varrónője, Oravecz Gréti mesél, a kor vidéki építészetét uraló kockaházakról pedig Szolnoki József képzőművész és Katharina Roters fotográfus, a Kockaházak fotósorozat készítője tart előadást.

A szervezők játékos és kézműves foglalkozásokkal is készülnek, így lesz similabda, szélforgó, rongybaba és papírsárkány-készítés, gombfoci és májusfa állítás is.

MTI