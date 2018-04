Mától változnak a menetrendek

2018. április 29. 09:26

A vonatok vasárnap és hétfőn az ünnepnapi, kedden a vasárnapi, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai vasárnap a munkaszüneti, hétfőn a szombati, kedden pedig az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Az M3-as metró ezeken a napokon egész nap szállítja az utasokat a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között.

A MÁV az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a HÉV-vonalakon a szerelvények vasárnap és hétfőn bővített esti üzemidő szerint közlekednek.



A vasúttársaság közleménye szerint a március 15-i és a húsvéti négynapos pihenőhöz hasonlóan - amikor mintegy 400-400 ezren váltottak menetjegyet a vonatokra - most is sok utazóra számítanak. Hangsúlyozták, a hosszú hétvége alatt is igénybe lehet venni a szokásos kedvezményeket.



Az automatáknál vásárlóknak 5 százalékos kedvezmény jár, míg a menetrendi keresőben @ jellel jelölt, csúcsidőn kívüli vonatokra legalább 100 kilométer távolságra váltott e-vonatjegyekre 20 százalékos kedvezményt kapnak az utasok. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján március 30-tól a korábbiakhoz képest kétszer annyi, azaz naponta 150 peremidős járat közül választhatnak az utasok - tették hozzá.



A gyermekek, kis- és nagycsaládok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A 26 éven aluliak - de már nem tanulók - 33 százalékos kedvezménye pedig május 1-jén éjfélig vehető igénybe.



A pénztárak előtti sorban állás elkerüléséért a MÁV-Start azt javasolja az utazóknak, hogy váltsanak - a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható - 10 százalékos kedvezményű e-vonatjegyet, amellyel a decemberi bevezetés óta 1,2 millióan éltek - áll a közleményben.



Bővebb tájékoztatás a www.mavcsoport.hu honlapon található, illetve a telefonos ügyfélszolgálatnál is lehet tájékozódni a +36 1 349 4949-es telefonszámon.



A BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Újpest és a Lehel tér között minden nap pótlóbusz viszi az utasokat. Az M2-es és az M4-es metró mind a három napon hosszabb üzemidővel, éjjel fél egyig közlekedik.



Az éjszakai járatok végig a hétvégi menetrend szerint járnak majd.



Kitértek arra is, hogy az 1-jén rendezendő Nagy Futam miatt vasárnaptól hétfőig forgalomkorlátozásokra kell számítani a belvárosban.



A BKK honlapján, illetve a mobilalkalmazásként is elérhető FUTÁR utazástervezővel ezeken a napokon is valós idejű adatok alapján tervezhetik meg utazásukat - olvasható a közleményben.

