Gobé: Átverte Macron a franciákat

2018. április 29. 14:26

A francia elnök nem akarja meghallani a nép hangját - erről beszélt az M1-nek adott exkluzív interjújában az egyik legnagyobb franciaországi szakszervezet titkára. David Gobé szerint a francia elnök átverte az embereket azzal, hogy nem azt a programot valósítja meg, amellyel megnyerte az elnökválasztást. Franciaországban hónapok óta demonstrálnak Macron reformjai miatt: az országban több ágazat dolgozói is elhúzódó sztrájkra készülnek.

Hömpölygő tömeg fogadta az utasokat szombaton a párizsi vasútállomásokon. A francia állami vasúttársaság dolgozóinak sztrájkja miatt a szerelvények alig több mint fele közlekedik. Az alkalmazottak hónapokig tartó munkabeszüntetést terveznek: Macron francia elnök ugyanis az állami vasúttársaságot a versenyszférának engedné át.

Az államfő főként munkaerőpiaci reformjai ellen hónapok óta demonstrálnak Franciaországban, de Macron elnök mostanra szinte minden társadalmi csoportot magára haragított. A nyugdíjakat szociális adóval sújtotta, a diákság pedig akkor fordult ellene, amikor bejelentette: szigorítana az egyetemi felvételi szabályokon. Az Air France légitársaság méltányosabb béreket követelő pilótái időről-időre egész Európa légi közlekedésének rendjét felborítják, de az egészségügyi és az energiaszektorban, valamint a közszférában dolgozók is többször az utcára vonultak.

Közben Macron az unióban is hasonló reformokat szorgalmaz: legutóbb Strasbourgban is az általa felvázolt újítások mellett bontott zászlót. A francia elnök az Európai Parlament előtt azt is mondta: a legfontosabb döntéseket – beleértve a bevándorlással kapcsolatos határozatokat is – minősített többséggel kellene meghozniuk, hogy a tagállamoknak ne legyen vétójoga.

A neoliberális reformok eredetileg nem voltak benne az államfő programjában – erről az egyik legnagyobb szakszervezet nemzetközi titkára beszélt az M1-nek adott exkluzív interjújában. David Gobé szerint a francia elnök átverte az embereket, akik ráadásul személyében csak a kisebbik rosszra szavaztak, hiszen csak azért nyert, mert ellenfele egy szélsőjobboldali jelölt volt. Az M1-nek arról is beszélt: az államfő pártja nem akarja meghallani az emberek hangját, pedig – elmondása szerint – a francia nép párbeszédet akar, nem pedig azt, hogy az ország vezetői rájuk erőltesse az akaratukat. Kijelentette: Macron Trump mellett több napig “inaskodott”.

Nem tetszik a diplomáciai botránya sem

Emanuel Macron legutóbb éppen az Egyesült Államokkal és a britekkel közös szíriai légicsapások után tett nyilatkozatával válatott ki óriási felháborodást. Egy interjúban azt mondta: ő volt az, aki meggyőzte az amerikai csapatok főparancsnokát, vagyis az amerikai elnököt, hogy hosszú távon Szíriában maradjanak.

A Fehér Ház azonnal cáfolta a francia elnök szavait és azt közölték: az amerikai erők az első lehetséges alkalommal kivonulnak Szíriából. Macron hiába próbálta utólag magyarázni a szavait, az ügyet a nemzetközi média is felkapta, a hírek pedig napokig arról szóltak, hogy a francia elnököt hazugságon kapták.

