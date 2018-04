Merkel és May hamarosan Magyarországra látogathat

2018. április 29. 15:45

Nick Thorpe, a brit közmédia évtizedek óta Budapesten dolgozó tudósítója számolt be röviden arról, hogy a jövőben Gulyás Gergely vezetheti majd a Miniszterelnökséget. Ebből a cikkből derül ki az is, hogy úgy tudja, mind Angela Merkel, mind Theresa May heteken belül Budapestre látogathat – írja a 444.hu cikke alapján a PestiSrcáok.

Bár a pontos apropó és időpont nem derült ki, de alighanem egy V4-es eseményről lehet szó a cikk alapján. A cikk kitér arra is, hogy a magyar gazdaság éppen virágzik, viszont függ Németországtól. Ezen kívül még szó esik az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseiről, illetve arról, hogy a tüntetők nem érzik azt, hogy az ellenzék őket képviselné – olvasható a PestiSrcácok.hu-n.

PestiSracok.hu