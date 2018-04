Kim Dzsongnak visszafordíthatatlan lépéseket kell tennie

2018. április 29. 20:21

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek "visszafordíthatatlan" lépéseket kell tennie, ha megegyezésre akar törekedni Donald Trump amerikai elnökkel.

Pompeo az ABC televízió Ez a hét című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorának nyilatkozott, még a közel-keleti körútja előtt. Az amerikai diplomácia irányítója Szaúd-Arábiában tárgyalt, jelenleg Izraelben van, és onnan Jordániába megy.



Pompeo az interjúban hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának az atomfegyver-programját kell "visszafordíthatatlanul" felszámolnia, ha bármiféle megegyezést akar az amerikai elnökkel. "Szánt szándékkal használjuk a visszafordíthatatlan kifejezést" - fogalmazott, és hozzátette, hogy Phenjannak ezzel kell demonstrálnia, hogy a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése megtörténik.



A külügyminiszter kitért a korábban Phenjanban Kim Dzsong Unnal tartott találkozójára is. Elmondta, hogy "termékeny" eszmecsere volt, és azzal a benyomással távozott az észak-koreai fővárosból, hogy "valódi lehetőség" kínálkozik a megállapodásra Donald Trump és Kim Dzsong Un között. Pompeo szerint ugyanis Kim késznek mutatkozott arra, hogy az amerikai követeléseket megvitassa a csúcstalálkozón.



Az amerikai diplomácia vezetője egyúttal óvatosságra is intett, mondván, hogy Észak-Korea korábbi ígéretei "hamisaknak bizonyultak, vagy Phenjan képtelen volt betartani azokat". Washington "a korábbiaktól eltérő tárgyalási módszerekkel" él majd, hangoztatta Pompeo, ám részletekbe nem bocsátkozott.



Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor a Fox televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában szintén reményét fejezte ki az amerikai-észak-koreai tárgyalások eredményességét illetően, de úgy fogalmazott: "közel vagyunk a történelmi békéhez, de közel vagyunk a háborúhoz is". Úgy vélte ugyanis, hogy ha Kim Dzsong Un csak "játszadozik" Donald Trumppal, majd a tárgyalások után minden megy tovább a régi kerékvágásban, "akkor a háborúhoz vezető úton találjuk magunkat".



Donald Trump egyébként pénteki sajtóértekezletén a várható csúcstalálkozóra utalva leszögezte: "nem hagyjuk, hogy játszadozzanak velünk. Reményeink szerint megállapodunk, de ha nem, úgy is jó".



John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, szintén a Fox televízióban, megerősítette, hogy a csúcstalálkozóra biztosan sor kerül, de arról még nem született megállapodás, hogy hol tartják. A CBS televíziónak Bolton úgy nyilatkozott, hogy Trump elnök eltökélt ugyan és reményeket fűz az áttöréshez, de "az amerikai kormányzat nem naiv".

MTI