Idén is megrendezik a Pannonhajsza terepfutóversenyt

2018. április 29. 22:01

Idén is megrendezik a Pannonhajsza elnevezésű terepfutóversenyt - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorfolyamában.

Tálos Gergő, az akadályfutó-sorozat főszervezője elmondta: az akadályfutás egyre népszerűbb sportág, sokan versenyszerűen is űzik. Megjegyezte, hogy egyre többen vesznek részt a futásaikon, és tavaly elnyerték Magyarország legjobb szervezésű versenye címet is.



A május 19-én Cseszneken 7 és 14 kilométer hosszúságú, 300 méteres szintkülönbséggel, számos akadállyal tűzdelt terepfutó versenyre május 6-ig lehet még jelentkezni. A Pannonhajszán lesznek standard akadályok, de a cseszneki várat is bekapcsolják a futamba - fejtette ki a főszervező.



Tálos Gergő beszélt arról is, hogy a Pannonhajszához kapcsolódóan ugyancsak Cseszneken lesz Sulihajsza és Gyerekhajsza is, majd ősszel a sorozat részeként a fővárosban Nemzeti hajszát szerveznek.

MTI - M1