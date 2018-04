Rekordot döntöttek a tánc világnapján

2018. április 29. 22:11

Fiatal és szépkorú, profi és amatőr is egy ritmusra lépett vasárnap a tánc világnapján. Különleges programokkal készültek, és ahogy tavaly is, most is sikerült megdönteni a szeniorok közös táncának hazai csúcsát : az egy színpadon táncolók összéletkora több mint 2018 év volt.

A klasszikus balettől a hip-hopig formációig bemutatkoztak a veszprémi tánc csoportok a tánc világnapján.

Nagykanizsa idén is a tánc fővárosa lett egy napra. A kis majorettektől, a hastáncosokig, mindenki a saját stílusában vonult fel a Kanizsafeszten. Népi, társastánc, akrobatikus és modern táncprodukciókkal több mint ezren szórakoztatták a nézőket a negyedszerre megrendezett karneválon.

Debrecen főterén először a lépéseket vették át, majd az örömtánc következett a Fény Felé Alapítvány rendezvényén. A 25 éve fogyatékkal élőket segítő szervezet azt szerette volna megmutatni, hogy kortól, nemtől és egészségi állapottól függetlenül mindenki táncolhat.

A cél az volt, hogy a táncosok összéletkora elérje a 2018 esztendőt. A rendezvény fővédnöke, Schmitt Pál is részt vett a rekordkísérletben.

„Egyszerre hány év táncol a színpadon és ezt a rekordot sikerült megjavítani. De én úgy gondolom, hogy ez a hosszú élet titka, maga a szeretet, a mozgás, a belső béke, ezek azok a dolgok, amik az embert örökké fiatalon tartják” – mondta a korábbi köztársasági elnök.

A nem hivatalos eredmények szerint legalább 3225 esztendő volt a színpadon táncolók összéletkora, ezzel újabb magyar rekord dőlt meg.

Az UNESCO 1982-ben döntött arról, hogy április 29-e legyen a Tánc Világnapja. 1727-ben ezen a napon született Jean-Georges Noverre világhírű balettművész, az egyetemes táncművészet megújítója.

A Góbi Rita Társulat és a Nemzeti Táncszínház táncosainak a Pas De Bridge című flashmobja a tánc világnapján a Művészetek Palotája előtt 2018. április 29-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

hirado.hu - M1 Híradó