Nógrádi: Problémás az amerikai-német kapcsolat

2018. április 30. 12:14

Múlt héten találkozott Trump Merkellel, ezután a német kormány védelmi minisztere több pénzt kért a német védelmi kiadásokra, kérdés, hogy erre lehetőség lesz-e a német költségvetési szabályozás miatt – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, aki szerint a minden bizonnyal bevezetésre kerülő amerikai védővámok nem lephetik meg nagyon az európai partnereket.

Ugyan több pénzt kért a német védelmi miniszter, de a koalíciós partnerhez tartozó pénzügyminiszter nem több milliárd euróval kevesebbet adott, tehát látszik, hogy hiába a kancellári akarat, erről nincs koalíciós egyetértés – ismertette a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a német költségvetés a jelenlegi szabályok alapján nem növelhető a végtelenségig.

Nógrádi György felhívta arra a figyelmet: megoldás viszont kell, mert hiába ígérte meg Merkel, hogy a német GDP két százalékára növeli a német védelmi kiadásokat, Amerikának továbbra sem tetszik, hogy még mindig csak pár európai NATO-tag – köztük az Egyesült Királyság – teljesíti a szövetségi vállalásokat, így még mindig sok amerikai katonának kell Európában állomásoznia; Európa gazdagszik, de Amerika védi meg, ezért újfent felmerült, hogy kivonnak amerikai csapatokat a kontinensről.

Hétfőn egyébként egy May – Macron – Merkel hármas konferencia lesz, ahol szóba kerülhetnek az elmúlt és elkövetkezendő heteknek a világpolitikai eseményei, így egy volt amerikai nagykövet által két nárcisztikus találkozójának hívott Macron – Trump csúcs, valamint az is, hogy Washington továbbra is erősnek érzi a német gazdasági túlsúlyt a világon.

Ha egyébként beváltja a fenyegetését Trump a védővámokkal kapcsolatban, az némiképp meglepheti a német gazdaságot, de ne felejtsük el, jelenleg az amerikai luxusautók drágábban kerülnek az amerikai piacra, mint amennyiért az európaiak az amerikai piacra, tehát itt Trump csak egy piaci hátrányt szeretne kiegyenlíteni – fogalmazott az egyetemi tanár-biztonságpolitikai szakértő.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc