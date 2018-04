Német püspökök bírálják a kereszt kifüggesztését

2018. április 30. 13:59

Megosztottságot és nyugtalanságot okozott a bajor tartományi kormány azzal a döntésével, hogy kötelező kifüggeszteni a keresztet a németországi tartományban működő állami hivatalokban - mondta a német katolikus püspöki konferencia elnöke egy hétfői lapinterjúban. A németországi evangélikus egyház (EKD) tanácsának elnöke is bírálta a müncheni vezetés döntését, amelyet az ország lakosságának többsége is elutasít.

Reinhard Marx bíboros, München-Freising egyházmegye érseke a Süddeutsche Zeitung című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a plébániák és a családok szintjéig hatoló "megosztottság, nyugtalanság, egymásnak feszülés" tapasztalható a bajor miniszterelnöki tisztségben Horst Seehofert követő Markus Söder vezette kormány első döntései között bevezetett keresztkifüggesztési kötelezettség miatt.



A "valószínűleg jó szándékú akció" nem érte el a célját, a tartomány keresztény jellegének tudatosítását és erősítését - mondta Reinhard Marx. Kiemelte, hogy egy ilyen döntés előtt vitát kellett volna folytatni az egyházakkal és a társadalmi csoportokkal, azokkal is, amelyek nem keresztények. Kellett volna beszélni arról, hogy "mit jelent nekünk annak az embernek az üzenete, akit a kereszten látunk", és arról is, hogy mit jelentenek a keresztény értékek.



"Egyetlen párt vagy állam, bíborosként én sem határozhatom meg csak úgy, hogy mi keresztényi" - mondta Reinhard Marx.



Arra a felvetésre, hogy Markus Söder az intézkedéssel csupán sok keresztény azon érzésére reagál, hogy a közösség egyre csak fogyatkozik, és értékei veszélybe kerültek, Reinhard Marx elmondta: valóban létezik ez az érzés, "de éppen ezért lenne fontos, hogy beszéljünk egymással". Meg kellene vitatni, hogy "mit is jelent nekünk a kereszt egyáltalán, és mit jelent élni egy olyan országban, amelyet a kereszténység formált". Ebbe a vitába mindenkit be kell vonni, keresztényeket, muzulmánokat, zsidókat és a vallástalanokat is.



Hozzátette: aki csak kulturális jelképnek tartja a keresztet, az nem értette meg a lényeget, és ez a felfogás az állam részéről azt jelentené, hogy "az állam nevében kisajátítják a keresztet".



Bírálta a tartományi kormány döntését Heinrich Bedford-Strohm, az EKD tanácsának elnöke is, aki a napokban egy német hírportálokon idézett interjúban kiemelte, hogy a kereszt mindenekelőtt vallási jelkép, és nem lehet csak a nyugati keresztény kultúra jelképeként értelmezni. A bajor kormány korlátozó jellegű menekültügyi politikájára utalva hozzátette: a kereszt "a szeretet egyetemes parancsát" is jelenti, nem arra szolgál, hogy bárki is védekezzen mások ellen, hanem arra int, hogy "felelősséggel tartozunk minden ember iránt", ami a menekültekre is vonatkozik - mondta Heinrich Bedford-Strohm.



A németek csaknem kétharmada, 64 százaléka ellenzi, hogy keresztet függesszenek ki minden állami hivatalban - mutatta ki az Emnid közvélemény-kutató társaság. A Bild am Sonntag című vasárnapi német lap megbízásából készített felmérés szerint 29 százalék ért egyet a kereszt-kifüggesztési kötelezettséggel.



A katolikusok körében 48 százalék elutasítja, 38 százalék támogatja, az evangélikusoknak pedig 62 százaléka elveti, 34 százaléka üdvözli, hogy legyen kereszt az állami hivatalokban.



A bajor kormány a legutóbbi, keddi ülésén úgy döntött, hogy "Bajorország történelmi és kulturális jellegének kifejezéseként" június 1-jétől keresztet kell kifüggeszteni a tartományban működő állami hivatalok épületeiben, a bejáratnál, jól látható helyen. A kormány közleményében kiemelte, hogy "a kereszt a keresztény-nyugati kulturális önazonosság alapvető jelképe".

MTI