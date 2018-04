Netanjahu: Irán hazudott

2018. április 30. 21:09

Irán hazudott, és nukleáris fegyver kifejlesztésén dolgozott, s az iráni atomalku hazugságon alapult - állította az izraeli hírszerzés által megszerzett bizonyítékokra hivatkozva Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfő este.

Az izraeli televíziócsatornák élő adásban közvetítették a kormányfő bejelentését, mely szerint Izraelnek birtokába jutott az iráni titkos atomarchívum. Ennek alapján Teherán hazudott, mert az Amad projekt keretében atombombát próbált előállítani - tette hozzá.



Netanjahu állítása szerint a korábbi atomprogram vezetői más szervezeti egységek keretében tovább dolgoztak. Felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy "megfelelő döntést" hozzon a közeli napokban, amikor a 2015-ben aláírt nemzetközi atomalku megújításáról hoz határozatot. A megállapodásban az iszlám köztársaság kötelezettséget vállalt atomprogramjának korlátok közé szorítására, cserébe a vele szemben alkalmazott, kiterjedt szankciók feloldásáért. Trump május 12-én dönt arról, hogy felmondja-e az egyezményt, és újabb büntetőintézkedéseket léptet-e életbe Iránnal szemben.



Az izraeli kormányfő beszéde kezdetén közölte, hogy az izraeli hírszerzés egy Teheránban található raktárból "fél tonna" dokumentumot szerzett meg: mintegy ötvenötezer oldal és ezenkívül még ötvenezer dokumentum, valamint száznyolcvanhárom CD birtokába jutott, amelyek alapján elmondható, hogy az iráni vezetők hazudtak, amikor tagadták, hogy atombomba előállítását tervezték.



Jeruzsálem már megosztotta az Egyesült Államokkal, és a jövőben megosztja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) is a leleplező dokumentumokat, amelyek a múltbeli Amad tervet mutatják be.



Ezen terv szerint öt darab, ballisztikus rakétával célba juttatható, a hirosimai bomba ötszörös erejével rendelkező robbanófej megtervezésén és előállításán dolgoztak, ami "meggyőző bizonyítékot" szolgáltat arra, hogy hazudtak terveikről a nemzetközi közösségnek.



"Irán vezetői ismételten hazudtak, amikor tagadták, hogy valaha is nukleáris fegyverek kifejlesztését tervezték volna" - mondta Netanjahu. "A nukleáris egyezmény 2015-ös aláírása után Irán növelte erőfeszítéseit titkos iratainak elrejtésére" - tette hozzá.



"2017-ben Irán egy szigorúan titkos helyre költöztette az iratanyagot Teheránban" - közölte, és hangsúlyozta, hogy tovább folytak a munkálatok. "Még a megállapodás után is folytatták a nukleáris fegyverekről szóló tudásuk megőrzését és növelését jövőbeli felhasználás végett" - mondta Netanjahu, cáfolva azt az iráni állítást, mely szerint felhagytak nukleáris terveikkel.



Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja az Egyesült Államok részvételét az Irán és a nagyhatalmak között létrejött megállapodásból, noha európai szövetségesei szeretnék fenntartani az egyezményt, mert úgy vélik, hogy Teherán betartja annak feltételeit.

MTI