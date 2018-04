Ausztriában is téma Soros tevékenysége

2018. április 30. 21:26

Heinz-Christian Strache alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt vezetője egy televíziós vitaműsorban azt mondta: tény, hogy Soros Györgynek szerepe van a tömeges bevándorlásban. Az Osztrák Szabadságpárt egyik vezetője, Johann Gudenus pedig a Die Pressének arról beszélt: megalapozottnak tekinti a Soros György-ellenes magyarországi kampányt.

Már Ausztriában is téma Soros György tevékenysége – ez derült ki egy osztrák televíziós vitaműsorból. Heinz-Christian Strache alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt vezetője együtt szerepelt a volt kancellárral, a szociáldemokraták vezetőjével, Christian Kernnel. A beszélgetés közben felmerült Soros György neve is. Az alkancellár szerint a spekulánsnak is szerepe van a tömeges bevándorlásban.

„Ezek nem pletykák, ezek tények” – fogalmazott a műsorban Heinz-Christian Strache. Christian Kern azonban ezt nem így látta, szerinte vitapartnere a kijelentéssel átlépte az illem és az erkölcs határait.

Közben az Osztrák Szabadságpárt egyik vezetője, Johann Gudenus is arról beszélt a Die Pressének: megalapozottnak tekinti a Soros György-ellenes magyarországi kampányt. Egyetért azzal, hogy a milliárdos illegális bevándorlókkal akarja elárasztani Európát. Johann Gudenus úgy fogalmazott: NGO-kat, vagyis nem kormányzati szervezeteket finanszírozott, amelyek felelősek a tömeges bevándorlásért. A politikus arról is beszélt: Soros György hatalmas tőkehatalmával próbált meg finanszírozni különféle fordulatokat Kelet-Európában.

A Heute című osztrák lap pedig arról számolt be, hogy Soros György egyetemét sem látják szívesen az osztrák fővárosban: az Osztrák Szabadságpárt nem szavazza meg a városi tanácsban, hogy a Soros-egyetem Bécsben telepedjen le. A párt egyik vezetője, Johann Gudenus azt tervezi, hogy három kérdést intéz majd a koalíciónak. Egyetértenek-e azzal, hogy Soros György korábban azt mondta: az EU-nak évente egymillió menekültet kell befogadnia. Johann Gudenus szerint egyébként a Soros-egyetem nem más, mint egy baloldali ideológiával színezett káderképző.

hirado.hu - M1 Híradó