Nem csökken a feszültség a Jobbikon belül

2018. április 30. 22:29

Nem csökken a feszültség a Jobbikban az elnöki székért vívott küzdelemben. Most több regionális igazgató nyílt levélben áll ki Toroczkai László elnöksége mellett. Az aláírók Dúró Dórát látnák szívesen az elnökhelyettesi székben. A Vona Gábort támogatók viszont továbbra is Sneider Tamást, illetve Gyöngyösi Mártont ajánlják a tagságnak. Eközben a Magyar Idők arról írt, hogy csődközeli helyzetben van a Jobbik, ezért már meg is kezdték a leépítéseket – közölte az M1 Híradó.

Vona Gábor egy csőd közelében lévő párttól köszönhet el – ezzel a címmel írt cikket hétfőn a Magyar Idők. A lap szerint a Jobbikban már megkezdték a leépítéseket. Azt írják: a tiltott pártfinanszírozás miatt a párt 660 millió forinttal tartozik a Magyar Államkincstárnak, a spórolást pedig a többek között közvéleménykutatással foglalkozó Iránytű Intézet megszüntetésével kezdik.

A cikkben kitérnek arra is, a választási kudarc miatti feszültség odáig fajult, hogy többen szankciókat vezetnének be a pártigazgató Szabó Gáborral szemben, mégpedig a jogköreinek a megvonásával.

A kettő együtt nem megy

A belső viszály azután kezdődött a Jobbikban, hogy Vona Gábor a választás éjszakáján bejelentette a lemondását. Azóta megy a találgatás, hogy ki lesz az utód, illetve az is kérdés, hogy kitart-e a vezetés a néppártosodás mellett, vagy visszatér a párt a radikálisabb vonalhoz. A feszültséget tovább fokozza, hogy a párt egykori országgyűlési képviselője, Novák Előd a közösségi oldalán kijelentette: szerinte történelemhamisítás és hazugság, hogy a határkerítés a Jobbik javaslata volt.

Bár az elmúlt időszakban a párt alelnöke, Toroczkai László többször is hangoztatta, hogy ő javasolta a kerítés megépítését, Novák Előd most kifejti, hogy ezt az ötletet 2015-ben elvetette a pártvezetés, sőt, ha a Jobbik lett volna kormányon, nem építették volna meg a kerítést. Vona Gábor pedig ugyanabban az évben, augusztusban már arról beszélt, hogy szerinte a határzár egy hatalmas bukás.

Novák Előd nemcsak a párt múltbéli döntéseit bírálja. Az elnökválasztással kapcsolatban úgy fogalmaz: szerinte Toroczkai Lászlónak kell vezetnie a Jobbikot, mert ő már bizonyított, alelnökként pedig ő maga is kész lenne erősíteni a Jobbik munkáját.

Toroczkai László úgy fogalmazott: szerinte a Jobbik útja most is ugyanaz, mint régen volt, ezért a pártnak nem szabad köpönyeget cserélnie vagy forgatnia.

Rajta kívül még ketten mérettetik meg magukat az elnöki posztért. Köztük van a párt másik alelnöke Sneider Tamás is, aki egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte senki sem sajnálja azokat a szélsőséges elemeket, akik elhagyták a Jobbikot.

A másik lehetséges jelölt pedig Gyöngyösi Márton, a párt külügyi szakpolitikusa. Ő szintén a Vona Gábor féle néppártosodást támogatja.

Levelet is küldtek

Közben a Magyar Idők hétfőn arról írt, hogy több regionális igazgató nyílt levélben állt ki Toroczkai László elnöksége mellett. Az összesen tizenegy megyéért felelős vezetők azt is közölték: elnökhelyettesként Dúró Dórát látnák szívesen Ásotthalom polgármestere mellett.

hirado.hu - M1 Híradó