Trump elhalasztotta a védővámokról szóló döntést

2018. május 1. 09:33

Donald Trump amerikai elnök harminc nappal elhalasztotta az Európai Uniót, Kanadát és Mexikót érintő védővámok bevezetéséről szóló döntést - jelentette be hétfőn a Fehér Ház Washingtonban.

Az acél-, és alumíniumipari termékekre kivetett védővámokat Washington a tervek szerint május elsejétől vezette volna be, de a határidőt átmenetileg június elsejéig meghosszabbította.



"A kormányzat harminc nappal meghosszabbította a Kanadával, Mexikóval és az Európai Unióval folytatott tárgyalások idejét" - olvasható a közleményben, amely leszögezte azt is, hogy Washington a továbbiakban is minden tárgyaláson kiemelt figyelmet szentel majd az amerikai nemzetbiztonsági érdekek megvédésének.



Donald Trump március 8-án jelentette be, hogy az importált acéltermékekre 25 százalékos, az alumíniumra pedig 10 százalékos védővámot vet ki. A védővámok alól azonban azonnal átmeneti időre mentesítette Kanadát és Mexikót, majd március végén - szintén átmeneti időre - az Európai Uniót is. Ennek az átmeneti periódusnak a határideje járt le május elsején.



Mind Ottawával, mind Mexikóvárossal és az Európai Unió képviselőivel folynak tárgyalások, Kanada és Mexikó esetében Washington az esetleges végleges mentesítés feltételéül szabta az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) sikeres újratárgyalását. A siker a Trump-kormányzat értelmezésében az amerikai érdekek erőteljesebb érvényesítését jelenti.



A Fehér Ház bejelentette ugyanakkor, hogy véglegesítette a szabadkereskedelmi egyezményt Dél-Koreával, és "elvi megállapodásra" jutott Argentínával, Brazíliával és Ausztráliával. E megállapodások részleteit később hozzák nyilvánosságra.



Az amerikai-kínai kereskedelmi vitákról folyó egyeztetéseket csütörtöktől Kínában folytatja Steve Mnuchin pénzügyminiszter és Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. Mnuchin a Fox televíziónak hétfőn adott interjújában elmondta, hogy kínai tárgyalópartnereiknek a kereskedelmi deficit, a szellemi tulajdon védelme, a kényszerű amerikai-kínai közös vállalatok és így a fejlett amerikai technológiák kötelező átadása ügyét kívánják majd felvetni. A tárcavezető optimistának mondta magát a várható tárgyalások sikerességét illetően.



Mnuchin hétfőn este a gazdasági kutatásokkal foglalkozó kaliforniai Milken Intézetben ugyancsak az amerikai-kínai kereskedelem jövőjéről tartott előadást.

MTI