Brüsszel érzi a vesztét

2018. május 1. 10:18

Brüsszel azért lépett a gázra, mert érzi a vesztét - mondta Lánczi Tamás az ECHO TV Bayer show című műsorában. A Figyelő főszerkesztője biztos abban, hogy a folytatásban még agresszívabb támadások érik majd Magyarországot, ugyanis a 2019-es EP-választásokig, nincs sok idő. Szavai szerint az Európai Parlament és az Európai Bizottság is mindent megtesz majd azért, hogy olyan irányba terelje az uniót, ahonnan egy jobboldali vagy nemzeti gondolkodású vezetés nem tudja visszahozni.

Lánczi szerint van reális esély arra, hogy a 2019-es EP-választáson megbuknak a mostani képviselők. Érzik a vesztüket és azért léptek most a gázra, mert tudják, hogy amit ebben az egy évben nem csinálnak meg, arra valószínűleg már nem lesz módjuk 2019-től kezdődően.

A Figyelő főszerkesztője arra számít, hogy az Európai Parlament megfelelő szervei és az Európai Bizottság is sokkal agresszívabb lesz. Szavai szerint megpróbálnak mindent eldönteni most, és egy olyan sínre rakni az Európai Uniót, amelyről majd egy jobboldali vagy nemzeti gondolkodású Európai Unió nem térhet le. Ezért most kell különösen keménynek és kitartónak lenni – tette hozzá.

Lánczi arra a kérdésre, hogy összekapcsolhatják-e a lengyel és a magyar jogállamiság ügyét, hogy így akadályozzák meg a kölcsönös vétót, úgy reagált: Kemény harcra kell felkészülni, de ha ilyen metodika szerint próbálják meg keresztülvinni a saját ügyeiket, akkor azzal megkockáztatják az unió kettészakadását. Ezt nem akarják, és ezért vissza fognak hátrálni.

Az április 8-a óta tartó tüntetésekről, annak céljáról és végkimeneteléről a következőket mondta: Láthatóan nem akar leállni a kampány alatt felpörgetett ellenzéki médiagépezet. Egyrészt, mert előfordulhat, hogy ha leáll, akkor Soros György itt hagyja ezeket és kivonul. És akkor miből élnének meg a baloldali médiamunkások? De az is benne, van, hogy a kést rajta akarják tartani az Orbán-kormány torkán.

Szerinte nyilvánvalóan arra várnak, mikor hoz a kormány egy olyan intézkedést, amely hátrányosan érinti valamelyik társadalmi csoportot, és akkor a mesterségesen utcán tartott tömeget máris rohamra lehet indítani. Lánczi bízik benne, hogy végül a „megunják, és hazamennek” verzió következik be a Majdan-szerű forradalom helyett, ugyanis hosszan, performance nélkül lehetetlen kint tartani a tömeget.

A Jobbik kapcsán kifejtette: Nem nagyon van jó forgatókönyv a számukra. Vona Gábor egy olyan zsákutcába manőverezte be a pártját, amelyből komoly károsodás nélkül nem tud kijönni. Ha ugyanis visszatérnek a radikális vonalhoz, az szakadáshoz fog vezetni, ha pedig a néppártosodást viszik tovább, ami egy sikertelen, kudarcos stratégia volt, akkor ott fogják találni magukat a fél tucat baloldali párt között, egy nagyon pici politikai piacon, ahol az 1-1,5 millió baloldali szavazói tömegből jut majd egy szeletet a számukra. Lánczi nem érti, miért jó egy olyan stratégia, amely láthatóan eddig sem működött.

echotv.hu