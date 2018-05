DK: aki az ellenzékre szavazott, az Európára szavazott

2018. május 1. 12:39

A Demokratikus Koalíció szerint aki a baloldali ellenzéki pártokra szavazott az áprilisi országgyűlési választáson, az Európára szavazott.

A párt XV. kerületi majálisi sajtótájékoztatóján Hajdu László polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy május 1-jén az ország az uniós csatlakozást is ünnepli. Ez a kerület Európára szavazott - szögezte le az egyéniben nyertes képviselő, aki bírálatként azt mondta, hogy a kampány rossz szabályok alapján, a demokráciának "csak apró szikráit felmutatva" zajlott.



Hajdu László egyúttal arra is kitért, hogy miközben május 1-je a munka ünnepe, Magyarországon nagyon magas a munkanélküliség, sok a közmunkás és nagyon sokan külföldre mentek dolgozni.



Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) korábbi elnöke azt hangsúlyozta, hogy a munka törvénykönyvének és a sztrájktörvénynek a megváltoztatása kiszolgáltatottá tette a munkavállalókat. Szomorúnak nevezte, hogy az uniós csatlakozás évfordulóján arról kell beszélni, hogy "porig alázták a szociális párbeszédet ebben az országban".



Azért kell dolgozni, hogy a munkának újra legyen a becsülete, hogy a szakszervezeteknek újra legyen joguk tárgyalni és újra fel kell építeni a szociális párbeszéd intézményrendszerét - fogalmazott.



Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetője azt mondta, hogy az Orbán-rendszerben magukra hagyták a munkásokat. Bejelentette, hogy a DK-val kötött szövetségüket tovább akarják folytatni, többek között az önkormányzati választáson is.



A civileknek együtt kell működniük a demokratikus ellenzéki pártokkal - szögezte le a megválasztott DK-s képviselő.

MTI