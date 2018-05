Május 1. - MSZP: az ellenállást nem lehet feladni!

2018. május 1. 15:31

Az ellenállást nem lehet feladni, az ellenzéki politizálás egyetlen kritikus feltétele az összefogás - hangoztatták az MSZP vezető politikusai kedden Budapesten, a párt városligeti majálisán.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a május 1-jén szervezett fórumbeszélgetésen azt mondta, nem lehet, hogy az ellenzéket maga alá temesse a frusztráció a választási eredmény miatt, ki kell jönni a gödörből, az ellenállást nem lehet feladni.



Hozzátette: az emberek változást akarnak, a politikusok feladata, hogy ehhez hatalmat kovácsoljanak.



Az ellenzéki politikus szerint meg kell teremteni a baloldal egységét, a baloldalon nincsenek ellenségek. De nem mehet tovább úgy a baloldal, ahogy az elmúlt nyolc évben ment - jegyezte meg.



Kunhalmi Ágnes azonban hangsúlyozta: az összefogás önmagában "nem csodafegyver", a helyesen megtett apró lépések politikáját kell követni.



Május 1-jétől kezdjük ellenállásnak nevezni az ellenzéket - mondta Hiller István, az MSZP választmányának elnöke, aki szerint az új választási kampány mindig a választás másnapján kezdődik. Tévedésnek nevezte, hogy vannak, akik azt gondolják, elég lesz 2021 novemberében összekalapálni az együttműködést. Ők az ellenállás ellenfelei - közölte.



A választmányi elnök azt mondta, a magyar baloldal, a demokratikus oldal újjászervezése a feladat. Szerinte a baloldali politikusoknak nemcsak május 1-jén, hanem minden hétvégén az emberek között, az utcán kell lenniük.



A választást értékelve azon véleményének is hangot adott, hogy Karácsony Gergely nélkül "a dolog tragikus lett volna".



Kitért arra is, hogy az új kormányzati struktúrában a szaktárcák gyengítése és a Miniszterelnökség megerősítése arra való, hogy teszteljék az elnöki rendszer bevezetését.



Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az Orbán-kormány Brüsszel ellen hangolja a magyar embereket, félremagyarázza az uniós történéseket. Ezért mozgalmat indított, százezer szószólót keres, akik elviszik a magyar emberekhez a valódi híreket az unióról - mondta.



Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője szerint Budapest életéből az hiányzik, hogy önállóan dönthessen a pénzügyeiről, minden befizetett 10 adóforintból egy forint maradjon a fővárosban. A városnak olyan főpolgármesterre lenne szüksége, aki az itt élőket képviseli - tette hozzá. Szerinte Budapesten értelmes többség van, ennek következménye, hogy a budapesti választási körzetek kétharmadában ellenzéki jelölt nyert.



Az MSZP családi majálisán egészségpolitikáról és a biztonságos időskorról is rendeztek politikai fórumot, majd a parlamenti képviselők tartottak fogadóórákat. A városligeti napozóréten gyermekprogramok színesítették a majálist, emellett az érdeklődők egészségügyi szűrővizsgálatokon és tanácsadáson vehettek részt.

Kunhalmi Ágnes, a párt fővárosi elnöke a Magyar Szocialista Párt (MSZP) családi majálisán tartott fórumon a fővárosi Városligetben 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI