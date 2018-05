Nagy Futam - Kétszázezer néző Budapest belvárosában

2018. május 1. 18:15

Kétszázezer néző tekintette meg Budapest belvárosában a hatodik alkalommal megrendezett Nagy Futam elnevezésű autó-, motorsport és légi bemutatót kedden - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A program délelőtt az autó- és motorsport bemutatóval kezdődött az Erzsébet tér-Károly körút-Astoria-Ferenciek tere útvonalon kialakított "pályán", a sztárvendég pedig Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull istálló holland pilótája volt, aki egy 2015-ös F1-es versenyautót vezetett.



A német túraautó-bajnokságot (DTM) a címvédő René Rast egy Audival, a korábbi F1-es versenyző német Timo Glock pedig egy BMW-vel képviselte, de tartott bemutatót Magyarország eddigi egyetlen Forma-1-es pilótája és pontszerzője, Baumgartner Zsolt is, aki egy Formula Renault típusú versenyautóval szórakoztatta a kilátogatókat.

Baumgartner Zsolt volt Forma-1-es versenyző bemutatója egy Formula Renault WSR 3.5 versenyautóval a hatodik alkalommal megrendezett Nagy Futam versenyautós bemutatón a belvárosi Károly körúton 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Timo Glock, a német túraautó-bajnokságban (DTM) szereplő BMW csapat német pilótája a Kossuth Lajos utcában 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull csapat holland versenyzője a belvárosi Bajcsy-Zsilinszky úton, a Deák Ferenc térnél 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Végigment a pályán a múlt hétvégén a Hungaroringen versenyző túraautó-világkupa (WTCR) mezőnyének néhány autója, valamint a ralisok, terepralisok, autókrosszosok, ralikrosszosok és gyorsasági kamionversenyzők is megmutatták magukat. Érdekesség, hogy a nézők az egyesült államokbeli NASCAR versenysorozat Magyarországon ritkán látható autóit is megtekinthették menet közben.



A program délután légibemutatóval folytatódott, amelynek keretein belül Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is repült a Duna Erzsébet híd és Lánchíd feletti szakaszán, ahol aztán vadászrepülőgépeket, utasszállítókat és helikoptereket is láthatott a közönség.



A hatodik Nagy Futamon a korábbi eseményekhez hasonlóan ingyenes volt a nézők számára.

MTI