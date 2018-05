Migránsok lépték át az amerikai-mexikói határt.

2018. május 1. 20:59

A Közép-Amerikából útnak indult migránsok karavánjából keddre virradóra többen átlépték az amerikai-mexikói határt.

A mexikói Tijuana városa közelében egy csoport nő és gyermek lépett be illegálisan az Egyesült Államok területére, az amerikai hatóságok azonban nem intézkedtek velük szemben. A szövetségi igazságügyi minisztérium ugyanakkor még hétfőn későn este bejelentette, hogy a karavánból San Ysidro közelében korábban amerikai földre lépett 11 migráns ellen tiltott határátlépés miatt vádat emel és megindítja az eljárást.



"Az Egyesült Államok nem nézi tétlenül, hogy figyelmen kívül hagyják bevándorlási törvényeinket és kockára tegyék nemzetünk biztonságát" - fogalmazott Jeff Sessions, az igazságügyi tárca vezetője a vádemeléskor közzétett közleményben.



Arról sem Sessions közleménye, sem a határőrizeti szervek nem tettek közzé jelentést, hogy Tijuanánál lehetővé teszik-e további migránsok belépését. Egyelőre az sem derült ki, hogy azok, akiket beengedtek, folyamodhatnak-e bevándorlási engedélyért. E tekintetben az amerikai törvények szigorúak: a bevándorlási kérelmet benyújtóknak igazolniuk kell, hogy a hazájukban üldözik őket. Amennyiben ezt nem tudják bizonyítani, az amerikai hatóságok letartóztatják és kitoloncolják őket.



A mintegy 1500 embert számláló migránskaraván körülbelül egy hónappal ezelőtt indult útnak, vándorlásukat egy amerikai civil szervezet szervezte. Mike Pence alelnök azzal vádolta meg a szervezőket, hogy saját, "nyitott határokat" hirdető politikájuk elősegítése érdekében kifejezetten ösztökélték a közép-amerikaiakat arra, hogy hagyják el otthonaikat és vágjanak neki a határnak. Donald Trump elnök hétfőn Twitter-bejegyzésben fejezte ki elégedetlenségét, leszögezve, hogy felháborítónak tartaná, ha a letartóztatott migránsok szabadlábon várhatnák ki a várható kitoloncolásukról szóló végzést.



Közben a The Wall Street Journal című lap kedden délelőtt jelentette, hogy az amerikai hatóságok megadták a menedékjogot Afganisztán első női repülőgép-pilótájának, Niloofar Rahmaninak. A 28 éves Rahmani az afgán légierő kapitánya volt, és 2015-ben hagyta el Afganisztánt, hogy az Egyesült Államokban továbbképzésen vegyen részt. Őt és családját többször is halálosan megfenyegették, s az Egyesült Államok bevándorlási ügyekben illetékes döntéshozói most elismerték, hogy túlságosan is veszélyes lenne visszatérnie afgán földre.

