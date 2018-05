Május 1. A munkahelyi biztonságért tüntettek az olaszok

2018. május 1. 21:06

Több olaszországi városban utcára vonultak a szakszervezetek május elsején sürgetve, hogy a munkaadót tegyenek lépéseket a még mindig gyakori halálos munkahelyi balesetek elkerülésére.

A három legnagyobb olaszországi szakszervezeti tömörülés a CGIL, a CISL és az UIL többek között Rómában, Milánóban, Torinóban és Prato városában is demonstrációt szervezett.



Annamaria Furlan, a CISL-főtitkára "háborús helyzethez" hasonlította az olaszországi munkakörülményeket. Év eleje óta már több mint 150-en veszítették életüket munkahelyükön, tavaly egész évben 380 ezer munkahelyi baleset következett be, 632-en haltak meg. Az áldozatok többsége a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgozott, több mint tíz százalékuk külföldi volt.



Torinóban a felvonuláshoz a kerékpáros futárszolgálatok fiatal dolgozói is csatlakoztak méltányosabb munkafeltételeket követelve. Az olaszországi textilipar fellegváraként ismert Parma városában Susanna Camusso a több mint 5 millió taggal rendelkező CGIL főtitkára a nehéz kormányalakításra utalva kijelentette, Olaszországnak nem újabb választásokra, hanem konkrét intézkedésekre van szüksége a dolgozók védelmében.



A szokásos május elsejei szakszervezeti könnyűzenei koncertet délután Rómában a lateráni Szent János-bazilika előtti téren tartják.



A munka ünnepéről Ferenc pápa is megemlékezett Twitter-fiókján hangsúlyozva, hogy a munka ad méltóságot az embereknek.

MTI