A Momentum meghirdette "a kiegyezés politikáját"

2018. május 1. 21:54

A politikai változásért tüntetett a Momentum Mozgalom Budapesten kedden.

A Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért címmel meghirdetett esemény résztvevői a Szabadság térről a Nagymező utcát és az Andrássy utat érintve a Kodály köröndre vonultak, ahol Fekete-Győr András, a párt elnöke meghirdette "a kiegyezés politikáját".



Azt mondta, nem számít, hogy valaki inkább jobb- vagy baloldali, fiatal vagy idős, mindenkit várnak, ugyanis az összes emberre szükség van Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben.



Hangsúlyozta, hogy új szintre kell emelni "a cselekvés köreit". A párt megoldja majd a helyi problémákat, kitakarítja a sportpályákat, játszótereket - jelentette ki, hozzátéve: mozgalmi politizálásra van szükség.



Szavai szerint sok téglát kell kiütni Orbán Viktor "erődítményéből", és akkor a rendszer összeomlik. Minden beszélgetés egy fideszes szavazóval egy ilyen kiütött tégla - vélekedett.



Fekete-Győr András emlékeztetett rá, hogy jövőre két választást is tartanak majd. Fel kell szabadítani a településeket a félelem alól - utalt az önkormányzati voksolásra. Az európai parlamenti választásról pedig azt mondta, nekik Magyarország otthona Európa. Vissza kell szerezni a vidéket, az utolsó falvakig, és a munkát kérdőívezéssel kezdik meg a nyáron - jelentette ki a pártelnök, aki arról is beszélt, hogy az országgyűlési választás bebizonyította, két Magyarország is létezik, és az egyikről "lövése sincs" az ellenzéknek.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke beszédet mond a Momentum Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért! címmel szervezett tüntetésén a Kodály köröndön 2018. május 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester úgy vélekedett, hogy Magyarországon már nincs jobb- és baloldal, a tisztesség és a tisztességtelenség között kell dönteni.



Hozzáfűzte: a Momentum Mozgalom nemcsak egy olyan párt, amely nyitott az együttműködésre, hanem olyan, amely ott volt a sikeres hódmezővásárhelyi választásoknál, amikor sikeresen küzdöttek a korrupció és a megfélemlítés ellen.



Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja úgy fogalmazott: még sosem érezte, hogy fontos lenne a hatalomnak. Százezrek hagyják el az országot - emelte ki, megjegyezve: senkit nem érdekelnek azok, akik alig jönnek ki a fizetésükből.



Szavai szerint mindenki nagyon kellemetlen a Fidesznek, aki szerint Magyarország Európához tartozik. A kormány arra játszik, hogy kritikusai ne legyenek útban, távozzanak külföldre. Pedig Brüsszelt nem megállítani kell, hanem utolérni - hangoztatta.



Ők itthon maradnak, nem félnek - jelentette ki Cseh Katalin, aki arról is beszélt, hogy nem a kormánynak akar szülni, hanem a szerelmének.



Soproni Tamás, a Momentum Mozgalom egy másik elnökségi tagja kiemelte, fáj neki, hogy milliókkal elhitették: Magyarország szövetségese nem Európa, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök.



Egyre kevesebb a független újság, a propaganda sokak napi valósága - vélekedett. Szerinte a rezsim álvalósággal felel a problémákra.



A propaganda háborús termék, de ők nem szállnak harcba. Nem több fegyverre van szükség, hanem bizalomra és békére - jelentette ki Soproni Tamás, arra biztatva a jelenlévőket, hogy támogassák anyagilag az általa függetlennek nevezett sajtót, és terjesszék azt a falvakban.



Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament aktivistája szerint az idei választások után szembe kell nézni azzal, mit rontottak el.



A továbbiakban hiteles szereplők közös fellépésére, alapértékek és ideológiák meghatározására van szükség a fennálló korrupt rendszer megdöntéséért.



Orbán Viktor bukni fog, amint meglesz az alternatíva - tette hozzá Gyetvai Viktor.



Amikor a vonuló tömeg eleje elérte a Bajcsy-Zsilinszky utat, a vége a Báthory utca és a Vadász utca kereszteződésénél járt.



MTI