Csapdahelyzetben vergődik az ellenzék

2018. május 1. 22:45

Az MSZP a választás után bő három héttel is úgy látja, hogy „az emberek változást akarnak”. Ezért a szocialisták a Városligetben már el is kezdték a 2022-es választási kampányt. Még mindig, vagy már megint a baloldali egység megteremtése az egyik fő cél a szocialisták szerint. Ehhez képest kedden a baloldali pártok külön ünnepeltek, vagyis – ebből a szempontból – távolabb vannak az összefogástól, mint egy éve. A Jobbik idén nem is majálisozott.

A baloldal 2014-ben a teljes összefogást hangsúlyozva indult neki a választásoknak, három hete a koordinált indulással próbálkoztak, és jelenleg ugyanott folytatják, ami miatt úgy tűnik, nem tanultak a vereségekből – mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1 Ma este című műsorában. Kiemelte: az ellenzék számára komoly a helyzet, de továbbra is ugyanabban a csapdahelyzetben vergődnek.

Egymással versenyeznek

A választók ténylegesen összefogást akarnak, a különböző pártok azonban szeretnék megtartani saját különállóságukat, részletezte az ellenzéki térfélen kialakult helyzetet a szakértő. Rámutatott, hogy a pártok között egy versenyhelyzet alakult ki, ahol elkülönül az utcai és parlamenti politizálás.

Kiszelly úgy látja, hogy Gyurcsány Ferenc azért sem vett részt a keddi majálison, mert a parlamenti politizálásra készül koncentrálni. A politológus hangsúlyozta: ugyan mindenki saját magának igyekszik vezető vindikálni, de ez nem igazán jön össze. Se a DK, a legnagyobb baloldali ellenzéki erő, az MSZP nem képes erre. Közben pedig ott kopogtatnak az újak, mint például a Momentum, mutatott rá a szakértő.

Kiszelly felhívta a figyelmet arra is, hogy az ellenzéki térfélen szintén ott van a Jobbik is. A néppártosodó irányba elmozduló formáció a baloldali szavazókra is pályázik, véli a szakértő.

Jövő májusig ez a versenyhelyzet mindenképp fennmarad a politológus szerint. Az egyfordulós, arányos EP-választáson újra megmérettethetik magukat. Aztán az önkormányzati választásokon jöhet megint a koordinálás, vetítette előre Kiszelly. A szakértő egy évig még versenyre számít, de meglátása szerint csak azért beszélnek az ellenzéki pártok összefogásról, mert ezt várják el tőlük a szavazóik.

Nincs vezető, nincs struktúra

A tüntetők jelentős része ellenzékváltást akar, az ellenzéki pártok viszont mindenképpen megakadályoznák, hogy kiénekeljék alóluk a szavazókat. A tüntetések Kiszelly szerint a gyászmunka részét jelent. Hangsúlyozta: az ellenzéki oldalon nincs vezető, nincs struktúra, így nagyon nehéz így bármit is csinálni.

hirado.hu - M1 Ma Este