BL - egymás után harmadszor döntős a Real

2018. május 1. 23:19

A címvédő Real Madrid jutott be elsőként a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, mivel idegenbeli győzelmét követően kedden döntetlent játszott otthon a Bayern Münchennel.

Elődöntő, visszavágó:

Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 2-2 (1-1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 81 ezer néző, v.: Cakir (török)

gólszerzők: Benzema (11., 46.), illetve Kimmich (3.), James Rodríguez (63.)

sárga lap: Modric (62.), Lucas Vázquez (65.), Varane (88.), Casemiro (89.)

Real Madrid: Navas - Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Kovacic (Casemiro, 73.), Kroos, Asensio (Nacho, 88.) - Benzema (Bale, 73.), Cristiano Ronaldo

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba - Tolisso (Wagner, 74.), Thiago Alcántara - Th. Müller, James Rodríguez (Javi Martínez, 84.), Ribéry - Lewandowski



Továbbjutott: a Real Madrid, 4-3-as összesítéssel



Joshua Kimmich góljával indult a madridi mérkőzés, a Bayern védője egy hete a müncheni találkozón is az első gólt szerezte. Akkor a 28. percben juttatta előnyhöz a bajorokat, a visszavágón viszont már a 3. percben belőtte a lecsorgó labdát az ötösről. Nem késett sokat a válasszal a házigazda csapat: a 11. percben Marcelo beadását Karim Benzema fejelte a kapuba. A folytatásban Franck Ribéry vezérletével mezőnyfölényt harcolt ki a Bayern, de helyzetekig csak a 30. perc tájékán jutott. Keylor Navas azonban hárította Thomas Müller és Robert Lewandowski lövését is - utóbbiét bravúrral -, James Rodríguez pedig közelről a kapu fölé kanalazta a labdát. A védekezésre összpontosító Real Madrid a gólján kívül egy veszélyes akciót vezetett még az első felvonásban, de Marcelo beadása akkor nem sikerült. A játékrész során a vendégek két tizenegyest is számon kértek a játékvezetőn.

A szünet után gyorsan gólt szerzett a Real: a 46. percben Sven Ulreich óriási hibáját követően Benzema másodszor volt eredményes. A német kapus nem tudta eldönteni, mit kezdjen a hazapasszolt labdával, amely így elgurult mellette. A hátrányba került Bayern változatlanul támadott, de kevésbé intenzíven, mint az első félidőben. David Alaba lövését védte Navas, aki a 63. percben James Rodríguez ismétlésével szemben már tehetetlen volt. A kolumbiai játékos első lövését még blokkolta Raphaël Varane, a kipattanót azonban már bepasszolta a Real Madridtól kölcsönvett középpályás, aki szinte bocsánatot kért a publikumtól tettéért. A 74. percben Corentin Tolisso lőtt fordulásból, Navas ismét hárított, majd a hajrában próbált nyomást gyakorolni a Bayern, de csak helyzetekig jutott, Navasszal az élen a Real védelme semlegesítette a bajor akciókat.

A madridi csapat a május 26-i, kijevi döntőben az FC Liverpoollal vagy az AS Romával csap majd össze.



Szerdán játsszák:

AS Roma (olasz)-FC Liverpool (angol) 20.45 (az első mérkőzésen: 2-5)

m4sport.hu