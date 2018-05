Május 1. Szétvertek egy McDonald’s-ot Párizsban

2018. május 1. 23:31

Erőszakba torkollott a május 1-je Párizsban: a rendőrök becslése szerint nagyjából 1200, feketébe öltözött fiatal több autót felgyújtott, és szétvert például egy McDonald’s gyorséttermet is a város keleti részén. A rendőrök vízágyút és könnygázt vetettek be, hogy megfékezzék a szélsőbaloldali, antikapitalista tüntetőket, akik barikádokat is emeltek.

Híradások szerint az akciónak az is lendületet adott, hogy éppen ötven éve, 1968. május 3-án kezdődtek a Franciaországot megrengető párizsi diáklázadások.

Tüntetők rugdossák egy McDonald’s étterem üvegeit Párizsban 2018. május 1-jén. (MTI/EPA/Yoan Valat)

