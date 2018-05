Kikelt a gemenci feketególyapár első fiókája

2018. május 2. 10:44

Kikelt az első fióka annak a gemenci feketególyapárnak a fészkében, amelynek életét webkamerákkal követi nyomon a gemenci erdőgazdaság, így az eseményt is élőben közvetítették.

A fióka május 1-jén este fél hét előtt néhány perccel kelt ki, további három fióka világra jötte az elkövetkező napokban várható - írta az erdőgazdaság az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A gemenci erdő keselyűsi részén lévő fészeknek Tóbiás, a hím és Sára, a tojó visszatérő lakója. Tóbiás életét 2013 óta lehet figyelni webkamerán keresztül a Gemenc Zrt. finanszírozásával a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésével létrejött projektnek köszönhetően.



Tóbiás idén is elsőként érkezett meg az országba a fekete gólyák közül, március 2-án délután szállt le gemenci fészkére. Sára március közepén jött meg; helyreállították a fészküket, az első tojást március 29-én rakta le a tojó.



A gólyák webkamerás megfigyelése nemcsak a szakembereknek nyújt fontos információkat, hanem az erdőgazdaság természetvédelmi szemléletformálásában is sokat segít, hiszen több iskola tanulócsoportja rendszeresen figyeli a gemenci fekete gólyák életét az interneten - írták.



Arra is kitértek, hogy a webkamerák képeit figyelő érdeklődők, szakemberek és tudósok csak szemlélői a költés sikerességének vagy sikertelenségének, hiszen ezek az események egyaránt hozzátartoznak a természet rendjéhez.



Magyarországon a jelenlegi ismeretek szerint mintegy 380-420 pár fekete gólya fészkel, közülük körülbelül 40 pár Gemencben. Az itteni populáció a világ legnagyobb sűrűségű feketególya-állománya. Többségük március 15-e körül érkezik meg a gemenci erdőbe.



Tipikus fészkelő helyei a tölgy-kőris-szil ligeterdők idős kocsányos tölgyfái. Az egyes párok területhűsége rendkívül változó. Az első fiókák május elején jönnek a világra. A kirepülés akár már július közepén megkezdődhet, de zömmel augusztus 10-e körül zajlik. Ezután néhány hetet még a fészkelőhely közelében tartózkodnak, majd útra kelnek. A fekete gólyák két fő vonulási útvonala közül az egyik a Gibraltári-szoroson, a másik a Boszporuszon át vezet.

