Különleges családi sírt tártak fel Derecske határában

2018. május 2. 12:55

Régészeti és történeti szempontból kiemelkedő jelentőségű leletegyüttesre bukkantak a debreceni Déri Múzeum régészei Derecske határában - közölte a múzeum régészeti igazgatóhelyettese szerdán sajtótájékoztatón.

Dani János a múzeumban tartott tájékoztatón kiemelte: a sírban egy férfi, egy nő, egy 10-14 év körüli és egy 1,5-2 éves gyerek csontvázára bukkantak, akiket a római császárkori szarmatáknál jellemző módon, háton fekvő, nyújtott pózban, dél-északi tájolással helyeztek el.



A szakember szerint a családi temetés maga is szokatlan abban a korban, de az mindenképpen, hogy a csontvázak mellett egy egész erszény római ezüstpénzt is találtak. A leletekre április 26-án Derecske és Konyár között egy gázvezeték nyomvonalán végzett régészeti feltárás közben bukkantak, tudományos vizsgálatuk ezután kezdődik - tette hozzá Dani János.



Az elsődleges vizsgálatok alapján a leletek a római császárság idejéből a 3. század környékéről származhatnak - jegyezte meg.



Mester Péter ásatásvezető régész a részleteket ismertetve elmondta: első pillantásra egy olyan, "szokványos" bolygatott szarmata temetkezésre bukkantak, amelyben az eltemetett egyén csontjai rendezetlenül, nem anatómiai rendben helyezkedtek el.



Ennek a sírrészletnek a dokumentálását követően az ásatáson dolgozó egyik munkatársuk folytatta a kérdéses terület feltárását, aminek köszönhetően kibontakozott a kutatók előtt egy nem mindennapi leletegyüttes: hamarosan napvilágra került egy második eltemetett felnőtt, egy férfi koponyája, egy ezüstfibula és a római ezüstdénárokból álló éremegyüttes. Miután kiderült, hogy két gyermeket is eltemettek a felnőttek mellett, világossá vált, hogy feltehetően egy családi temetkezéssel állunk szemben - magyarázta Mester Péter.



Elmondta: a férfi koponyája mellett egy kis ezüst karikát, medencéje és alkarja között, a derekánál egy vaskést találtak. Az elhunyt lábához egy vöröses színű korongolt kerámiatálat helyeztek. A jobb oldalon fekvő, 10-14 éves gyermek mindkét karjánál egy-egy karperecet találtak. a két csontváz között pedig valószínűleg nem eredeti helyzetében került elő az ezüstfibula és egy ezüstérme.

Ezüstből készült fibula (ruhakapocs) a debreceni Déri Múzeumban 2018. május 2-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



Ezt a síregyüttest nemcsak a szarmatáknál nem mindennapos többes (családi) temetkezés rítusa teszi rendkívül különlegessé, hanem a sírba helyezett, minimum 18 darabból álló ezüst pénzérme-együttes, amelyet eredetileg egy kis, talán textil erszényben tehettek az elhunytak mellé. Az antropológiai és egyéb természettudományos vizsgálatok, a pénzlelet pontos numizmatikai meghatározása segítheti a különös családi temetkezés titkainak felderítését, valamint az akkor lezajlott történeti események részletes megismerését - mondta az ásatás vezetője.

Derecske határában talált római ezüstdénárokból álló éremegyüttes a debreceni Déri Múzeumban 2018. május 2-án. . MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



MTI