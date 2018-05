Gyászos hangulatú ellenzéki majálisok

2018. május 2. 15:06

Volt-e oka ünneplésre a baloldalnak május elsején? Mennyire nyomta rá a választás eredménye a hangulatra a bélyegét? Ezeket a kérdéseket vitatják meg az ECHO TV Napi aktuális című műsorának vendégei, Ember Zoltán, az Iránytű Intézet kutatásvezetője, Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa és Pulai András, a Publicus Intézet ügyvezető igazgatója.

Az ellenzék nyilván nem dolgozta fel azt a sokkot, amit a választás okozott nekik, de ettől függetlenül a munka ünnepe egy fontos baloldali érték. Összekötötték a kellemest a hasznossal, tovább kell lépniük, így részben gyászmunkát is végeztek ezen a napon – reagált Pulai András.

Deák Dániel szerint látványos volt, hogy nem volt központi felszólaló az MSZP majálisán. Gyurcsány Ferenc fel sem szólalt és az esti órákban zajlott a Momentum rendezvénye, ahol párszázan lézengtek. Látszik, hogy ezek az ellenzéki pártok nagyon rossz helyzetben vannak, nem is ünneplés zajlik, hanem inkább gyászmunka. Az összefogás, az együttműködés most is előkerült – összegezte az ellenzéki rendezvényeket a politológus.

Hozzátette: Kunhalmi Ágnes volt az egyetlen olyan szocialista politikus, aki azért beszélt hosszabban a közönséghez. Ez már az előjele annak, hogy ő a várományosa az MSZP elnöki pozíciójának. Amennyiben ő lesz az elnök, az MSZP végjátékáról beszélhetünk, hiszen egyértelművé tette, valamilyen új pártszövetségre készülnek lépni Gyurcsány Ferenccel.

