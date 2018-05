Magyar7 címmel új magyar hetilap indult a Felvidéken

2018. május 2. 15:56

Magyar7 címmel új magyar hetilap indult a Felvidéken, a lap a rendszerváltozás óta az első olyan teljesen új és önálló országos magyar közéleti hetilap, amely megjelent a szlovákiai médiapiacon.

A Magyar7 - amelynek, ingyenes bevezető számát csütörtökön 50 ezer felvidéki háztartásba kézbesítik - a második pillére egy átfogó médiaprojektnek, a lépcsőzetesen induló ma7 médiacsaládnak, amelynek szerkesztősége a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahelyen működik. A médiacsalád első tagja, a ma7.sk internetes hírportál április elején kezdte meg működését, a projekt harmadik pillére pedig egy audiovizuális tartalmakat közlő internetes csatorna lesz, amelynek indítását néhány hónapon belül tervezik.



A Magyar7, tartalmi összetételét és - nemzeti konzervatív - arculatát tekintve is hiánypótlónak számít a felvidéki magyar médiapiacon.



"Nem titkoljuk, célunk nem kevesebb, minthogy újraszabjuk a felvidéki magyar médiateret - ezt az egy oldalra dőlő, a történéseket és tényeket gyakran elhallgató, máskor elferdítő, akár konstruált üzenetekkel is manipuláló, torzításoktól sem visszariadó +médiavalóságot+" - mondta terveikről Molnár Judit, a ma7 médiacsalád főszerkesztője. Hozzátette: a lapnak és készítőinek világa magyar világ, a szakmaiságot tekintve pedig az igényesség, tényszerűség és a tisztesség lesz a vezérelv.



A hetilap elsődlegesen közéleti témákkal foglalkozik, hírháttér anyagokat, elemzéseket és riportokat is közöl, emellett 16 oldalon - három régióban mutálódó - regionális tartalmat is nyújt.



"A Magyar7-ben a közélet, a politika, és az oktatásügy témái mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a regionális történések, amelyek mögött egy erős tudósítói hálózat áll a Csallóköztől a Bodrogközig" - fejtette ki Molnár Judit.



A Magyar7 A4-es formátumban, fél-krétapapíron, 68 oldal terjedelemben jelenik meg - a bevezetőt követő - első száma május 15-én kerül a standokra.



A ma7 médiacsalád piacra vezetése az elmúlt három évtized legnagyobb szabású magyar médiaprojektje a Felvidéken. A ma7 médiacsalád működtetője a dunaszerdahelyi bejegyzésű Pro Media Alapítvány, amelyet a Bethlen Gábor Alap (BGA) támogat.

MTI