Robert Mueller beidézné meghallgatásra Trump elnököt

2018. május 2. 16:38

Amerikai lapértesülések szerint Robert Mueller, a 2016-os amerikai elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság vezetője büntetés terhe mellett beidézné meghallgatásra Donald Trump amerikai elnököt.

Mueller tervéről Donald Trump ügyvédcsapatának egyik volt tagja, John Dowd beszélt amerikai lapoknak, köztük a The Washington Postnak.



Dowd szerint a különleges vizsgálóbizottság vezetője március elején vetette fel az ügyvédeknek, hogy fontolgatja Trump beidézését, s amikor a jogászok kitartottak amellett, hogy az elnöknek nem kötelessége megjelenni és válaszolni, Robert Mueller közölte: akkor büntetés terhe melletti idézést küld a Fehér Házba.



A vizsgálóbizottság beleegyezett viszont abba, hogy előre átküldi a várható kérdéseket az elnöknek. A lehetséges kérdések sorát azóta a Mueller-bizottságtól kiszivárogtatták a The New York Times című lapnak is. Ezek többnyire Michael Flynn, a Fehér Ház első nemzetbiztonsági tanácsadója és Szergej Kiszljak, akkori washingtoni orosz nagykövet közötti beszélgetésekre, valamint James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója menesztésének okaira vonatkoznak.



John Dowd, aki azt állítja, közölte Robert Muellerrel, hogy ez a meghallgatás "nem játék" és "tönkreteszi az Egyesült Államok elnökének munkáját", a Muellerrel történt beszélgetés után másfél héttel lemondott és kiszállt Donald Trump jogászcsapatából.



Donald Trump szerdán újabb Twitter-bejegyzésben közölte: az oroszokkal történt állítólagos összejátszás "kacsa" és nem akadályozták az igazságszolgáltatást. "Boszorkányüldözés" - szögezte le ismételten Trump.



Közben az amerikai sajtóban - rádiókban és televíziós műsorokban egyaránt - azt taglalják, hogy vajon Donald Trump valóban hajlandó lesz-e beszélni Robert Muellerrel.



Az elnök jogászai még nem hozták meg végleges álláspontjukat az ügyben, s egyelőre úgy vélik, Robert Mueller nem megy el addig, hogy idézést küldjön az Egyesült Államok elnökének. Jay Sekulow, a jogászcsapat vezetője kedd este azt nyilatkozta: nem kívánják nyilvánosan kommentálni "a különleges vizsgálóbizottság hivatalával folytatott - vagy nem folytatott beszélgetéseket".

MTI