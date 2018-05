Repülőjárat köti össze Budapestet és Krakkót szerdától

2018. május 2. 21:03

Krakkó is elérhető közvetlen repülőjárattal Budapestről szerdától, a lengyel nemzeti légitársaság, a LOT csütörtök kivételével minden nap indít repülőket a két város között - közölte a Budapest Airport szerdán az MTI-vel.

Az első gép szerda reggel ért földet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.



A közlemény idézi a Budapest Airport járatfejlesztési vezetőjét, aki szerint a Budapest és Krakkó közötti légi összeköttetést régóta várják az utasok. Bogáts Balázs arra számít, hogy akár 33 ezren is igénybe vehetik az új járatot. Hozzátette, hogy az elmúlt egy év minden korábbinál eredményesebb volt a LOT-tal.



A lengyel légitársaság Varsóba is indít hetente 33 repülőt, emellett csütörtöktől New York, szombattól pedig Chicago is elérhető a LOT járataival Budapestről.

MTI