Kiutasítottak egy lengyel újságírót Oroszországból

2018. május 2. 21:46

Harminc évre kiutasították Oroszországból Tomasz Maciejczuk lengyel újságírót és bloggert "gyűlölet és ellenségeskedés szítása és az emberi méltóság meggyalázása címén.

Erről az érintett szerdán maga számolt be a Facebookon.



Maciejczukot, aki ki gyakori szereplője volt az orosz állami tévécsatornák politikai vitaműsorainak, február végén őrizetbe vették a Moszkva Mityiscsi elnevezésű elővárosában lévő lakásában, szélsőségesség gyanújával. Később kiderült, hogy az idegenrendészeti szabályokat is megsértette és illegálisan tartózkodott Oroszországban, ami kitoloncoltatással és bírsággal büntethető.



Maciejczuk oroszellenes kijelentéseiről vált ismertté. Az NTV televízió egyik 2017 áprilisi műsorában például "vörös fasisztáknak" titulálta a szovjet katonákat, ami miatt összeverekedett Ruszlan Osztasko orosz politológussal. Később a konfliktus két részvevője az ökölvívó ringben küzdött meg egymással; a mérkőzés Osztasko pontozásos győzelmével zárult.



A lengyel újságíró 2016 októberében a TVC televízió adásában keveredett csetepatéba. Maciejczukot, aki felbukkant a kelet-ukrajnai konfliktus helyszínén is, tavaly áprilisban öt évre kiutasították Ukrajnából.

MTI