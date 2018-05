BL - Először kapott ki, de döntős a Liverpool

2018. május 2. 23:29

Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.

A május 26-i, kijevi döntőben az elmúlt két alkalommal győztes Real Madrid lesz az FC Liverpool ellenfele.



Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

AS Roma (olasz)-FC Liverpool (angol) 4-2 (1-2)



Róma, Olimpiai Stadion, 61 889 néző, v.: Damir Skomina (szlovén)

gólszerzők: Milner (15., öngól), Dzeko (52.), Nainggolan (86., 94., utóbbit 11-esből), illetve Mane (9.), Wijnaldum (26.)

sárga lap: Florenzi (76.), Manolasz (84.), illetve Lovren (44.), Robertson (84.), solanke (90.)



Továbbjutott: az FC Liverpool, 7-6-os összesítéssel.



AS Roma: Alisson - Florenzi, Manolasz, Fazio, Kolarov - Pellegrini (Under, 53.), De Rossi (Gonalons, 69.), Nainggolan - Schick, Dzeko, El-Shaarawy (Antonucci, 75.)



FC Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (Clyne, 92.), van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Szalah, Firmino (Solanke, 87.), Mane (Klavan, 83.)



A várakozásoknak megfelelően a háromgólos hátrányban lévő AS Roma kezdte jobban a mérkőzést abban a reményben, hogy az FC Barcelona elleni negyeddöntő után ismét sikerül megfordítania a párharcot ilyen tetemes hátrányból. Gyorsan lehűtötte a római publikumot azonban, hogy az első valamirevaló angol akció végén Mane nem hibázta el a helyzetét. Ez volt az első találat, melyet a Farkasok hazai pályán kaptak ebben a BL-szezonban, az előző öt meccsüket összesítve 8-0-s gólkülönbséggel zárták.

A kissé kedveszegett hazaiaknak az adta vissza a hitét, hogy egy nem mindennapi öngóllal érkezett az egyenlítés, ugyanis a felszabadítani igyekvő Lovren épp Milner fejét találta telibe, ahonnan a jobb sarokba pattant a labda. Ezt követően megint lelkesebben futballozott az olasz együttes, kapufáig jutott, gólig nem - ellenben a Liverpoollal, amely Wijnaldum fejesgóljával használta ki a rosszul helyezkedő hazai védők hibáját.



A folytatásban is a rómaiak irányítottak, előbb tévesen beintett les miatt nem kaptak büntetőt, majd percekkel később Dzeko egyenlített. Az egyre jobban rohamozó Farkasok néhány kihagyott helyzet és Karius-védés után másodjára sem kaptak meg egy jogos büntetőt, pedig a bevetődő Alexander-Arnold kézzel hárította El-Shaarawy kapuba tartó lövését. Ezt követően is záporoztak a lövések a liverpooli kapura, de ezek többnyire célt tévesztettek. A hajrában aztán Nainggolan lőtt egy hatalmas gólt, amely a jobb kapufáról pattant a hálóba, majd a hosszabbításban 11-esből is betalált a belga középpályás, de ez sem fenyegette az angol továbbjutást a Liverpool 100. BL-meccsén.

MTI