Még több szereplőssé vált az ellenzéki oldal

2018. május 3. 09:36

A Nézőpont Intézet vezetője szerint az áprilisi országgyűlési választás után még több szereplőssé vált az ellenzéki oldal, a Jobbik akár pártszakadás előtt is állhat, valamint a május elsejei rendezvények megmutatták, hogy a baloldalnak nincs mondanivalója.



Mráz Ágoston Sámuel az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában arról beszélt, hogy eddig csak az ellenzéki pártok közötti együttműködésről, összefogásról vagy versenyről szólt a helyzet, de most a parlamenten belüli és kívüli ellenzék révén "sokkal több szereplőssé vált a meccs". Ez még tovább bonyolítja, hogy az ellenzék milyen formációban tud belépni a versenybe - mondta.



Az elemző a Jobbikról szólva úgy fogalmazott: könnyen lehet, hogy a pártelnökválasztás eredményétől függően szétszakad a párt. Ha Vona Gábor volt pártelnök csapata alulmarad a párton belül, akkor a frakció és a párt között lehet szakadás, ha viszont győz, akkor a párt szakadhat ketté, ugyanis az egykori nemzeti radikálisok kiválhatnak a pártból - fejtette ki Mráz Ágoston Sámuel.



Annak kapcsán, hogy a választáson közösen induló MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít, elmondta, hogy így évente a két pártnak 135 millió forinttal több jut.



Mráz Ágoston Sámuel szerint az idei majálisi rendezvények az ellenzék, különösen a baloldal hatalmas válságát mutatja. "Nemcsak, hogy nincs mondanivalója, nemcsak, hogy a szimbolikus ünnepnapjait nem tudja megülni, hanem fél a közvetlen választói kérdésektől is" - fogalmazott.



Mráz Ágoston Sámuel az LMP-ről szólva arról beszélt, hogy a párt az aktuális vezetési válságával van elfoglalva. Sikert értek el a választáson azzal, hogy bejutottak a parlamentbe, de a belső két-három csoportosulás összeveszett egymással, és jelenleg csak az egyik társelnöki pozíció van betöltve - mondta.

