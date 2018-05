Átrendezik a csíksomlyói kegytemplom környezetét

2018. május 3. 12:26

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel partnerségben tervezi Csíkszereda önkormányzata a Csíksomlyói kegytemplom és környezete átrendezését - írta csütörtöki számában a Csíki hírlap.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere a lapnak elmondta, már létezik két kisebb léptékű rendezési terv a csíksomlyói kegytemplom környezetére és a közeli Nagymező utcára. Ezek "összefésülésével" és kiegészítésével készül el az övezeti rendezési terv, amelyhez a Magyar Turisztikai Ügynökség nyújt segítséget a városnak. A rendezési terv célja, hogy kiemelje a zarándokhelyet és környezetét.



A városvezetés csökkentené vagy alternatív útvonalra terelné a kegytemplom mellett elhaladó autóforgalmat, csak a gyalogosokat, kerékpárosokat és a tömegközlekedési járműveket engedné a kegytemplom közelébe. Ugyanakkor további parkolóhelyeket alakítana ki az autóbuszok számára is.



A városvezetés a Barátok feredője felújítását és a csíksomlyói nyeregben álló Hármashalom-oltár környezetének az átrendezését is tervezi. A kegytemplomhoz közeli Fodor-ház mögötti magánterületen szabadtéri néprajzi múzeumot alakítana ki. "A cél az lenne, hogy akik eljönnek ide a kegytemplomot megnézi, olyan rendezett környezetet találjanak, amely családok számára is több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy egy-két napot itt eltöltsenek" - idézte a lap Szabó Réka tájépítészt, a polgármesteri hivatal munkatársát.



Az övezeti rendezési terv elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. Ha ezt idén véglegesítik és elfogadják, jövő évben következhet a tervezési szakasz.

MTI