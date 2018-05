Közösségek Hete - nyolcszáz program országszerte

2018. május 3. 13:04

Együtt lenni, együtt tenni jó! mottóval több száz településen mintegy nyolcszáz programmal várják az érdeklődőket május 7-től egy héten át a Közösségek Hete eseménysorozat keretében. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a közösségi kezdeményezések fontosságára - közölte az MTI-vel a szervezők nevében a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum csütörtökön.

A közlemény szerint az akcióra helyi közösségek, kulturális intézmények és civil szervezetek jelentkezhettek olyan programokkal, amelyek kifejezik a közösségi összetartozást és a közösségben rejlő értékeket, valamint ráirányítják a figyelmet a helyi kezdeményezésekre.



A projekt keretében meghirdetett tíz tematika közül a legnépszerűbb a rendezvénysorozat mottóját is adó Együtt lenni, együtt tenni jó! volt. A témára jelentkezők egy jó ügy érdekében közösen elvégzett tevékenység megvalósítását vállalták.



Az országos rendezvény keretében lesz falucsinosítás, közösségi faültetés, véradás, megszépülnek a közösségi terek, emellett a résztvevők adománygyűjtési akciókkal és véradással is fel szeretnék hívni a figyelmet a közösségi szerepvállalás örömére, hasznosságára. Több könyvtár is különleges programmal készül az eseményre, emellett lesz kastélytúra, fotókiállítás és rendhagyó irodalomóra is. Idén újdonság a közösség-be-vezető - szakmaismereti műhely, amit fiatalok számára rendeznek és a pályaválasztásához nyújtanak segítséget, kedvet csinálva egy-egy mesterséghez.



Az országos rendezvénysorozat hétfőn a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményben kupolaépítéssel, kerékpáros felvonulással és kiállítás-megnyitóval veszi kezdetét.



A programokról bővebben a Közösségek Hete honlapján, a www.kozossegekhete.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Emellett számos programajánló található az esemény Facebook oldalán.



A közlemény szerint idén a Közösségek Hete rendezvényei a Kulturális Örökség Európai Éve gondolatiságához és céljaihoz is kapcsolódnak, ennek jegyében számos program irányítja rá a figyelmet Európa, s ezen belül Magyarország gazdag és sokszínű kulturális örökségére, helyi értékeink megóvására.



A Közösségek Hete projekt átfogó célja, hogy segítse a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítését - olvasható a szervezők közleményében.

MTI