Tiltakoztak szlovák újságírók a közmédia lépései miatt

2018. május 3. 21:19

Mintegy 170 szlovák újságíró írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben nyugtalanítónak minősítik a szlovák közmédia (RTVS) vezetésének egyes lépéseit, köztük néhány újságíró elbocsátását - jelentette a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökség csütörtökön.

A közös nyilatkozat azt követően született, hogy a több száz fős személyi állományú RTVS-nek - a szlovák rádió és televízió közös igazgatású intézményének - vezetése a napokban úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg négy külsős munkatársának szerződését, négy másik alkalmazottat - egy kulturális, egy kül- és két belpolitikai szerkesztőt - pedig elbocsát.



A nyilatkozat aláírói szerint az RTVS új vezetése célzottan elbocsát vagy zaklat és korlátoz olyan újságírókat, akik "az elmúlt években alapvető módon hozzájárultak a közvélemény közmédia iránti bizalmának megújításához". A tiltakozók a nyilatkozatban annak a véleményüknek is hangot adtak, miszerint a szlovák közmédiában megjelentek "a cenzúra csírái", valamint arra irányuló próbálkozások is, hogy a műsorokba propaganda jellegű közlések kerüljenek bele.



A pozsonyi Sme a nyilatkozatot aláírók névsorát hírportálján is közzétette. Az aláírók között szinte kizárólag liberális médiumokban dolgozó újságírók szerepeltek. A nyilatkozattal összefüggésben csütörtökön "az elbocsátások leállítására" szólított fel a Transparency International Slovensko nevű nem kormányzati szervezet is. Az RTVS-ben végbement történéseket csütörtökön Andrej Kiska államfő is nyugtalanítónak minősítette.



Az RTVS vezetése az üggyel kapcsolatban kiadott állásfoglalásában azt írta: a közmédiában egyetlen olyan esemény sem történt, amely miatt a közvéleménynek vagy az újságíróknak nyugtalankodniuk kellene. Rámutattak: a most lezajlottnál összehasonlíthatatlanul nagyobb méretű személycserékre került már sor a múltban az intézmény élén történt változások következtében.



Az RTVS jelenlegi vezérigazgatója, Jaroslav Rezník tavaly nyáron került az intézmény élére, korábban a szlovák közszolgálati hírügynökség, a TASR, még korábban pedig - az akkor még önálló intézményként működő - szlovák közszolgálati rádió vezérigazgatója volt. Rezníket a szlovák sajtó a jelenlegi szlovák kormány legerősebb pártjához, az Irány - Szociáldemokráciához közel állónak tartja. Különböző indoklásokkal már akkor sok támadás érte őt a szlovák ellenzéki pártok és a liberális sajtó részéről, amikor még csak felmerült, hogy jelölnék a szlovák közmédia élére.

MTI