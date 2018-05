Indul a Magyar Nemzet stábjának új lapja

2018. május 3. 22:41

A hírt György Zsombor, a bezárt Magyar Nemzet utolsó főszerkesztő-helyettese, az induló Magyar Hang leendő főszerkesztője is megerősítette.

A főszerkesztő a 24.hu-nak elmondta: "a Magyar Hang május 8-án, kedden jelenik meg először, 0. számként. Ez még szamizdatjellegű kiadvány lesz."

A lap péntekenként jelenik majd meg, az első hivatalos száma május 18-án kerül az újságárusokhoz.

A május 8-i számot főleg Budapest belvárosában, utcán terjesztik majd, de megpróbálják vidékre is eljuttatni, ahogy lehetőségeik ezt engedik. A terv az, hogy az első hivatalos számtól kezdve már hagyományos postai terjesztésben is árulni fogják a lapot, erről megállapodást is kötöttek a Magyar Postával.

A Magyar Hang hetilap lesz, ezért a Magyar Nemzet napilap egykori stábjából 20-25 embert vesznek át. Több ismert név is a csapat tagja lesz.

György Zsombor azt is mondta a portálnak, hogy bár lesz online weboldaluk is, induláskor főleg a nyomtatott hetilapon lesz a fókusz.

mediapiac.com