Al Di Meola-koncerttel indul az Örvényeshegy Piknik

2018. május 4. 09:48

A világ egyik legjobb gitárosa, Al Di Meola nyitja meg az Örvényeshegy Pikniket Zalacsányban, ahol az idén debütáló háromnapos fesztiválon koncertekkel, színházzal, irodalommal és helyi finomságokkal várják az érdeklődőket.

A május 25. és 27. közötti összművészeti fesztiválnak Zalacsány egy csendes, erdőszéli területe, az örvényeshegyi településrész ad otthont. A fesztiválnak helyet adó területen az 1200-as években a pálos rend központi jelentőségű kolostora állt.



A háromnapos rendezvény Al Di Meola szabadtéri koncertjével indul. Az idén 64 éves amerikai gitárművész a hetvenes évek közepe óta tartozik a világ élvonalába. Játszott a Return to Forever nevű legendás csapatban, első szólólemeze, a Land of the Midnight Sun 1976-ban jelent meg. A hetvenes évek végén zenélt először együtt Paco de Luciával, a flamenco spanyol mesterével és John McLaughlinnal, a Mahavishnu Orchestra gitárvirtuózával. Triójukkal a kilencvenes években is többször színpadra léptek, hatalmas sikerrel.



Al Di Meola számos alkalommal koncertezett Magyarországon, fellépett például a veszprémi ünnepi játékokon, a székesfehérvári Fezen fesztiválon, a paksi Gastroblues-on, Leslie Mandoki supergroupjában a Müpában, legutóbb 2016-ban Szarka Tamással a Budapest Kongresszusi Központban.



Az Örvényeshegy Piknik magyar fellépői között lesz Pély Barna, a Szabó Balázs Bandája, a Pribojszki Mátyás Band és a Jónás Vera Experiment. A közönséggel együtt fog improvizálni a Momentán Társulat, az irodalomkedvelőket Varró Dániel és Molnár György várja, gyerekprogrammal készül Szalóki Ági és Bognár Szilvia.



A fesztivált a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány szervezi, a rendezvény fő helyszíne a Pálos Vendégház.

MTI