Nem reális felvetés a közös bécsi-budapesti hoki-vb

2018. május 4. 10:06

A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) álláspontja szerint nem reális felvetés, hogy Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban.

A múlt heti, budapesti divízió I/A-s világbajnokság után Kovács Zoltán, az MJSZ szakmai alelnöke azt nyilatkozta, a nemzetközi szövetség (IIHF) főtitkára szerint a szurkolók és a körülmények teljes mértékig A csoportos szintűek voltak.



"Azt is megemlítette, érdemes lenne gondolkoznunk azon, hogy 2023-ban Béccsel közösen rendezzünk világbajnokságot" - közölte hétfőn a sportvezető.



Az MJSZ pénteki közleménye szerint az IIHF minden idők legprofesszionálisabb szervezésű divízió I/A világbajnokságának titulálta a budapesti tornát, a jövő évi szlovákiai elit-vb szervezőit is idehívták szakmai tanulmányútra.



"Az IIHF főtitkára felvetette egy budapesti társszervezésű A csoportos vb ötletét is. Noha a javaslat nagyon megtisztelő, de ez inkább egyfajta dicséret, mint reális felvetés" - áll a magyar szövetség legfrissebb állásfoglalásában.



Mint kifejtik, a jelenleg érvényes előírások szerint az az ország, amelynek a válogatottja még nem töltött egymás után két évet az élvonalban, nem pályázhat a szervezésre. Ráadásul Magyarországon nincs olyan sportlétesítmény, amely meg tudna felelni az elit-vb követelményeinek.



"Az A csoportos vb megrendezése ezért nem szerepel a Magyar Jégkorong Szövetség rövidtávú tervei között" - szögezik le a közleményben, amelyből az is kiderül, a múlt heti, budapesti torna mintegy félmilliárd forintos költségvetésből valósult meg, és várhatóan minimális veszteséget hozott.

MTI