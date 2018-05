Jordániában tatja idei közgyűlését az EBRD

2018. május 4. 21:38

Fennállásának több mint negyedszázados történetében először Jordániában tartja éves közgyűlését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

Az EBRD, amelyet eredetileg a közép- és kelet-európai térség gazdasági átalakulásának finanszírozására hoztak létre 1991-ben, 2012-ben vonta be működési területének tagországai közé Egyiptomot, Jordániát, Marokkót és Tunéziát.



A londoni székhelyű pénzintézet azóta 169 fejlesztési programra összesen több mint 6,5 milliárd euró finanszírozást nyújtott a négy országnak. A folyósítások 72 százalékát helyi magánszektorbeli vállalkozások kapták.



A jövő szerdán kezdődő kétnapos éves közgyűlést hivatalosan bejelentő pénteki tájékoztatásában az EBRD közölte: Sir Suma Chakrabarti, a bank elnöke a 68 részvényes ország és szervezet elé terjeszti azt a véleményét, hogy az EBRD tőkehelyzete lehetővé teszi a teljes tevékenységi területnek nyújtott éves finanszírozási érték 3 milliárd eurós megemelését.



Az EBRD 2017-ben összesen 9,7 milliárd euró finanszírozást juttatott hitelek és befektetések formájában működési térségének; ez éves rekord.



A bank egy évvel korábban 9,4 milliárd, 2015-ben 8,85 milliárd euró finanszírozással támogatta tevékenységi régióját.



Az EBRD-finanszírozásban részesített egyedi programok száma is rekordra emelkedett tavaly: a bank 2017-ben 412 fejlesztési beruházást finanszírozott az előző évi 378 program után.



Magyarország 2017-ben öt finanszírozási programra 118 millió eurót kapott az EBRD-től. Egy évvel korábban két magyarországi program 127 millió euró EBRD-finanszírozásban részesült.



Magyarország az EBRD megalakulása óta összesen 3,014 milliárd eurót kapott a pénzintézettől 178 különböző programra.



A pénzintézet nettó eredménye 2017-ben 772 millió euró volt.



Az EBRD egy évvel korábban 992 millió eurós nettó eredményről számolt be, de a bank az elmúlt öt év átlagában hozzávetőleg 620 millió eurós éves nyereséggel működött.

MTI