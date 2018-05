Felavatták Vaszary Kolos szobrát Keszthelyen

2018. május 4. 21:54

Vaszary Kolos egész életén át azt vallotta, hogy az egyházak és az egyházakban élő hívők részesei a társadalomnak, abból részt is kell vállalniuk - mondta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken Keszthelyen, a bíboros, hercegprímás szobrának avatási ünnepségén.

Vaszary Kolos (1832-1915) a Keszthely városában megvalósított szociális segélyezéssel, a köznevelés támogatásával hozzájárult az itt élők megmaradásához, a szegény emberek ápolásához, gondozásához és a fiatalok oktatásához - emlékezett Soltész Miklós.



Az egyházak társadalmi szerepvállalása a szociális ellátás, a gyermekvédelem, a köznevelés területén ma is elengedhetetlen - hangsúlyozta az államtitkár.



"Mindazok az államok, kormányok, és mindazok a törekvések, amelyek az egyházainkat teljes mértékben a templomok falai közé akarják szorítani, rossz úton járnak". Az társadalom, amelyet elidegenítenek az egyházaktól, a lélektől, a hittől, a vallásosságtól, kiürül.



A társadalmi szerepvállalás hatalmas feladat, mert látjuk, mi hárul Európára: "hogy egy teljesen idegen kultúra akar minket elfoglalni,(.) látjuk azt, hogy van olyan kultúra, amely teljes mértékben a hitet tagadja és a kereszténységet el akarja pusztítani"- mondta az államtitkár.



Soltész Miklós köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették, hogy szülővárosában szobrot emeljenek Vaszary Kolosnak.



Az avatási ünnepségen Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja köszöntőjében felidézte a hercegprímás - a bencés iskolák igazgatójának, a tudós akadémikusnak, a bencés szellemiség hirdetőjének - élettörténetét. Vaszari Kolos szülőföldről, nemzetről, hitről vallott nézetei az igazi honszeretet megnyilatkozásai - hangsúlyozta.



Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Vaszary Kolos szobra jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a város megszépült tere tartalommal is megteljen.



Ruzsics Ferenc (Fidesz-KDNP) Keszthely polgármestere kiemelte: a város és az ország is sokat köszönhet Vaszary Kolosnak, ezért emlékét a városnak ápolni kell. A hercegprímás önzetlenségét, segítőkészségét bizonyítja, hogy a keszthelyi gimnazisták számára 50 ezer koronás, a helyi szegények javára pedig 100 ezer koronás alapítványt hozott létre.



Farkas Ferenc szobrászművész egész alakos, életnagyságú bronzszobrát Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát áldotta meg. A Magyarok Nagyasszonya-templomban tiszteletére tartott ünnepi szentmisét Márfy Gyula veszprémi érsek celebrálta.

Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát megáldja Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás újonnan felavatott szobrát Keszthelyen 2018. május 4-én. MTI Fotó: Varga György



A Bencés Diákszövetség Zala Megyei Szervezetének kezdeményezésére emelt szobrot Vaszary Kolos szülőházával szemben helyezték el. A szoborállítást Keszthely önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Alap, valamint vállalkozók és magánemberek is támogatták.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke (b), Kiss László esperes, plébános (b2) és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár (j) leleplezi Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás szobrát Keszthelyen 2018. május 4-én. MTI Fotó: Varga György



MTI