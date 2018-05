Potápi: haza kell csalogatni a távozott fiatalokat

2018. május 4. 22:51

A Nyugat-Európába kivándorolt magyar fiatalok hazacsalogatását említette egyik legfontosabb feladatként Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) közgyűlésén.

Az évenkénti találkozót ezúttal - és most először - Portugáliában, azon belül Fatimában rendezték meg, a híres zarándokhely tőszomszédságában, ami egyfajta szellemiséget is sugallt. A közgyűlésen éves beszámolót tartott a 2001-ben alakult szövetség 15 tagszervezete tevékenységéről, sikereiről és gondjairól.



Potápi Árpád az MTI érdeklődésére telefonon elmondta, hogy az államtitkárság számára kiemelt fontosságú a magyar identitás megóvása Nyugat-Európában is, a Kárpát-medencén kívüli 213 vasárnapi iskola támogatása, de a legnagyobb feladat hazacsalogatni egyre nagyobb számban a hazai felsőoktatásba, munkaerőpiacra a külföldön élő magyar fiatalokat, elérni, hogy Magyarországon alapítsanak családot.



Az államtitkár nemmel felelt arra a kérdésre, hogy az egyre több kivándorló magyar fiatal révén növekszik-e az ernyőszervezet taglétszáma. Potápi Árpád stagnálónak mondta az adatot, és fontos feladatnak nevezte az évtizedek óta kint élők és az újonnan kivándorlók közti összeköttetés kialakítását. Ezt nehezíti, hogy a mostanában kivándorlóknak munkahelyük az első, hétvégi programjaikban nemigen szorítanak helyet a kapcsolatkeresésre a régóta kint élőkkel. Hozzátette ugyanakkor, hogy az iskolákon keresztül közeledés mutatkozik a két csoport között.



A NYEOMSZSZ elnöke, a Bécsben élő Deák Ernő köszönetet mondott a közgyűlés kiváló szervezéséért a portugál tagszervezetnek és a portugáliai magyar nagykövetségnek. Deák Ernő az MTI-nek telefonon nyilatkozva reményének adott hangot, hogy egy év múlva 15-ről 18-ra emelkedik a szövetség tagszervezeteinek száma, mert Írországban, Spanyolországban és Olaszországban is jól halad az országos méretű szerveződés, ami a tagság előfeltétele.

MTI