Juncker: Marx nem felelős a követőinek rémtetteiért

2018. május 4. 23:05

Nem felelős Karl Marx a rémtettekért, amelyeket elkövettek mindazok, akik örökösének és követőinek vallották magukat - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken a németországi Trierben a filozófus születésének 200. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat megnyitóján.

A luxemburgi kereszténydemokrata politikus az evangélikus egyházhoz tartozó Konstantin-bazilikában elmondott beszédében kiemelte, hogy "valószínűtlenül sok" tiltakozó levelet kapott Kelet-Közép-Európából, Németországból, Trierből és még Európán túlról is, amiért elvállalta a város díszpolgáraként kapott felkérést az ünnepi beszédre.



Mint mondta, megérti a "néha nagyon agresszív módon kifejtett" fenntartásokat, de azt vallja, hogy Triernek és Rajna-vidék-Pfalz tartománynak joga van megemlékeznie Marxról.



Hangsúlyozta, hogy "emlékezés és megértés nélkül nem lehet a jövőt biztosítani, megemlékezés és értő emlékezés nélkül nem sül ki túl sok a jövőből".



Karl Marx életművét nem az eszméire hivatkozva elkövetett rémtettekből táplálkozó előítéletekre alapozva kellene értelmezni. Másmilyen eljárás szükséges, "Marxot a korából kiindulva kell megérteni" - mondta Jean-Claude Juncker, kiemelve, hogy nem lehet a gondolkodót felelősségre vonni azért, hogy írásait egyes követői "fegyverként használták mások ellen".



Marx az "egyenlő bánásmódért állt ki, nem az egyenlősdiért" - húzta alá, rámutatva, hogy 200 éve csupán 36 év volt a születéskor várható élettartam Európában, és a társadalmi igazságosság hiánya jellemezte a kontinenst.



"Nem lehetett beleszeretni a korai kapitalizmusba, amely akkoriban uralkodott, és ma sem lehet beleszeretni egy vak, feltétel nélküli kapitalizmusba, és legalábbis nem tudok. Azt vallom, hogy harcolni kell az igazságtalanság ellen, és ehhez nem kell marxistának lenni" - mondta Jean-Claude Juncker.



Hozzátette: "a kapitalizmus átok, ha nem formálják meg olyan szempontok alapján, amelyek nem a rendszert, hanem az embert helyezik a középpontba".



Kiemelte: Marxszal szemben úgy látja, hogy nem a tőke és a munka ellentétének mélyítésére, hanem a keresztényszocializmus tanítását követve a tőke és a munka "megbékítésére" kell törekedni, mert csak így lehet olyan kapitalizmust teremteni, amely többé-kevésbé elviselhető.



Ez a jelenkorban azt a feladatot jelenti, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió úgynevezett szociális dimenzióját - mondta Jean-Claude Juncker.



"Az Európai Unió nem elhibázott konstrukció, de ingatag építmény, a többi között azért, mert a szociális dimenzió máig az európai integráció mostohagyermeke. Ezen változtatni kell" - mondta a brüsszeli bizottság elnöke.



A nagyjából ezer meghívott vendég jelenlétében tartott ünnepségen részt vett Malu Dreyer, Rajna-vidék-Pflaz tartomány miniszterelnöke, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa, Julia Klöckner szövetségi mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, aki az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) tartományi szervezetének vezetőjeként volt jelen, és Katarina Barley szövetségi igazságügyi miniszter, SPD-s politikus, aki a térség szövetségi parlamenti 8Bundestag-) képviselőjeként látogatott el a rendezvényre.



Az ünnepségen számos evangélikus és katolikus egyházi vezető, a tartományi és a szövetségi politikában tevékenykedő politikus, diplomata és külföldi vendég is részt vett, köztük a kínai kormány magas rangú képviselői, akiknek jelenlétében szombaton felavatják Karl Marx 4,4 méter magas bronzszobrát, a Kínai Népköztársaság évfordulós ajándékát.



Karl Marx filozófus, közgazdász és szociológus volt, 1818. május 5-én született Trierben, és élete első 17 évét is a Németország nyugati részén, a luxemburgi határ térségében fekvő városban élte le.



Az évfordulóra nagyszabású rendezvénysorozatot szervezett az SPD-hez közel álló Friedrich Ebert Alapítvány (FES) a városvezetéssel, Rajna-vidék-Pfalz tartomány kormányával és a trieri római katolikus egyházmegyével együttműködve. A rendezvények központja a FES által működtetett Karl Marx-emlékház (Museum Karl-Marx-Haus - KMH) - Marx múzeummá átalakított szülőháza -, amelyben szombaton új állandó kiállítást nyitnak.

MTI